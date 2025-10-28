Haberler

Grand Kartal Otel Yangını Davasında Sanıklar Savunma Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını davasında sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı. 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 137 kişinin yaralandığı yangınla ilgili olarak tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sorumluluklarını reddederek beraat talebinde bulundular.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan alanda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kaydedilen 3. duruşmanın ikinci gününde, sanıklar esasa ilişkin savunmalarını yaptı.

LPG tesisatı bakım görevlisi tutuklu sanık Muharrem Şen, önceki savunmalarını tekrar ederek, projeyle ilgili herhangi bir bilgi ve eğitim verilmediğini, proje tasarımını ve montajını kendisinin yapmadığını ileri sürdü.

LPG tesisatı bakım görevlisi tutuksuz sanık Doğan Aydın da 2014-2021 yıllarında gaz dağıtıcı firmaya teknik servis hizmeti verdiğini söyleyerek, "2022'de yapılan herhangi bir işlemden sorumlu değilim. Suçlamaların hepsi gaz dağıtıcı firmayla alakalıdır. Gaz dağıtıcının sorumluluğu teknik servise atılmıştır. Beraatimi istiyorum." dedi.

Teknik personel tutuksuz sanık Bayram Ütkü ise Grand Kartal Otel'de çalışmadığını, Kartal AŞ'de çalıştığını, yangının başlamasında ve büyümesinde ihmalinin olmadığını, olayda elinden geldiğince insanlara yardım etmeye çalıştığını savunarak, beraatini talep etti.

Teknik personel tutuklu sanık Hüseyin Özer de Gazelle Otel'de çalıştığını, yangın çıkan yerde sorumluluğunun bulunmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Teknik personel şefi tutuklu sanık Tahsin Pekcan ise avukatının dosyadan el çektirildiğini, bu şartlarda esasa ilişkin savunmasını yapmasının mümkün olmadığını, mağduriyet yaşadığını, savunma hakkının sekteye uğradığını ve yasal haklarını kullanacağını kaydetti.

Gazelle Otel'de çalıştığını, Grand Kartal Otel'e iki kez gittiğini ve burada elektrik işi yapmadığını, maddi gerçeğin ortaya çıkması için çaba gösterdiğini öne süren Pekcan, suçsuz olduğunu savundu.

Resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin de önceki savunmalarını tekrar etti.

İş güvenliği uzmanı tutuksuz sanık Kübra Demir de 5 yıl öncesine kadar Gazelle Otel'de görev yaptığını, Grand Kartal Otel'de çalışmadığını belirterek, beraatini istedi.

İş güvenliği uzmanı tutuksuz sanık Ece Kayacan da elim olayda hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Grand Kartal Otel'de görev yapmadığını, dosyada aleyhine delil olmadığını iddia etti.

Mutfak personeli tutuksuz sanık Enver Öztürk de mütalaa doğrultusunda beraatini talep etti.

Mutfak personeli tutuksuz sanık Faysal Yaver, yangının çıktığı grill plate cihazını açmadığının kamera görüntüleriyle sabit olduğunu ve şef konumunun bulunmadığını anlatarak, önceki savunmalarını tekrar etti.

Mutfak personeli tutuksuz sanık Reşat Bölük de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Muhasebe personeli tutuklu sanık Mehmet Salun, geçici olarak Grand Kartal Otel'de görevlendirildiğini, karar alma ve işe alım süreçlerinde yetkisinin bulunmadığını, olayda kusuru olmadığını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Muhasebe personeli tutuklu sanık Cemal Özer ise daha önce hiçbir denetime katılmadığını ve yangın güvenliğiyle ilgili eksikleri gidermek için yetkisinin olmadığını ileri sürdü, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu sanık Bünyamin Bal, Grand Kartal Otel'in 2007 yılında çalışma ruhsatı aldığı dönemde kurumda çalışmadığını belirterek, bu otelle ilgili gerçekleşmiş hiçbir bürokratik işlemde imzasının bulunmadığını ileri sürdü.

Bal, imzası ve parafının bulunmadığı bir hususta sorumluluk kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, "Grand Kartal Otel'e hayatım boyunca hiç gitmedim. 9 aydır hapis yatıyorum. Suçum olmadığına inanıyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık müdafileri de müvekkillerinin savunmalarına katıldıklarını, mahkumiyete yönelik mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, sanıkların tahliyelerini ve beraatlerini, heyet aksi kanaatteyse lehe olan hususların kullanılmasını talep etti.

Zaman zaman müşteki ve avukatlarının, sanık ve müdafilerine tepki gösterdiği duruşmaya 30 Ekim'e kadar ara verildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Antalya'yı yağmur ve fırtına vurdu: 3 yaralı

O şehrimize birkaç saatlik kabus yetti: Yaralılar var
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Ülke ayakta! Solcu vekil yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdi

Ofisinde çekilen fotoğraf o ismi hedef tahtasına oturttu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.