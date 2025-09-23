Grand Kartal Otel Yangını Davasında Sanıklar Duygusal Anlar Yaşadı

SANIK KÜRSÜSÜNDE AĞLADI, SALONDAN TEPKİLER YÜKSELDİ

Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel yangını faciasının duruşmasında sanıkların tutukluluk durumu ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin talepleri alındı. Halit Ergül, tahliyeye ilişkin beyanında "Bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Ergül'ün avukatının tahliye talep etmesi salonda tepkilere neden oldu. Emir Aras, "Kusurum oranında kabul ediyorum. Takdir yüce mahkemenin" dedi. Kürsüde ağlayan Elif Aras'ın, "Buradaki sözlerim kimseyi kırmak amaçlı değil. Benim yaptıklarımın bu acı olaya neden olmadığını düşündüğüm için tahliyemi talep ediyorum" şeklindeki sözlerinin ardından mağdurların yakınları 'ağlama' diye bağırdı.

'ENGELİN VARSA O KADAR PLANI NASIL YAPTIN' TEPKİSİ

Ceyda Hacıbekiroğlu, "Mahkeme salonunda hakaretler nedeniyle düşüncelerimi ifade edemiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Bunun üzerine bazı mağdur yakınları "Sen katilsin, sen 36 çocuğun katilisin" diye Hacıbekiroğlu'na seslendi. Emine Murtezaoğlu Ergül, "Diyeceğim bir şey yok. Doğuştan gelen engelim nedeniyle şirkette çalışmadım. Tahliyemi talep ediyorum" şeklindeki sözlerinin ardından salondaki mağdur yakınları, "Engelin varsa o kadar planı nasıl yaptın" diye tepkilerini dile getirdi.

Kadir Özdemir, mütalaada tarafına yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek tahliyesini isterken, Zeki Yılmaz da beraatini talep etti. Ahmet Demir, "2010 yılından bu yana bulunmadığım bir işletmede sorumlu değilim" diyerek tahliyesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, 32 sanığın tutukluluk durumu ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin taleplerini aldı. Sanıkların talepleri ve avukatların savunmalarının ardından davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, ev hapsinde olanların ev hapsinin devamına, tutuksuz sanık Mehmet Salun'un tutuklanmasına, adli kontrollerin devamına karar vererek duruşmayı 27 Ekim'e ertelendi.