Bolu Kartalkaya Otel Yangını Davasında Şoke Eden İfadeler

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında otel çalışanı müştekilerin ifadeleri alındı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında söz verilen, 8 yıldır otelde kat görevlisi olarak çalışan müşteki Emre Merey, ikinci katta 2007 numaralı odada kaldığını, arkadaşlarının uyandırması üzerine garajdan otelin dışına çıktıklarını söyledi.

Mahkeme başkanının katta sigara içilip içmediğini, içilirse alarm sesi çalıp çalmadığını sorması üzerine Merey, "İkinci katta personel sigara içerdi, 2018 yılından 2025'e kadar sigara içilirken alarm sesi duymadım, alarm çalışmadı." yanıtını verdi.

Otelde yangın tatbikatı yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Merey, yangın tatbikatı yapıldığını hatırlamadığını, yangın eğitimi almadıklarını söyledi.

Merey, katlarda yağmurlama sistemi olmadığını belirterek, Grand Kartal Otel'den Kartalkaya Kartal Otel'e tünelden bazen geçiş yapıldığını kaydetti.

Emre Merey, sanıklardan şikayetçi olmadığını, davaya katılmak istemediğini sözlerine ekledi.

"Yangın alarmı duymadım"

Otelde iki sezondur kayak odasında çalışan Yunus Emre Güven de arkadaşının araması üzerine kaldıkları odanın kapısını açınca ciğerlerinin dumandan yandığını söyledi.

Açık olan garaj kısmından çıkıp resepsiyona yöneldiğini, insanların çıkmasına yardım ettiğini anlatan Güven, normal zamanda sigara içilmesine rağmen alarmın katta çalmadığını, yangın tüpünü katta birkaç kez gördüğünü kaydetti.

Güven, çalıştığı dönemde yangın tatbikatı yapılmadığını ve yangın eğitimi de almadığını anlatarak, "Herhangi bir yangın önleme sistemi yoktu, yangın alarmı çalmadı. Telefon gelmeseydi otelden çıkamayacaktık." dedi.

Otelde 27 Aralık 2024'te yüklük çalışanı olarak çalışmaya başlayan Elif Vanlıoğlu ise personelin kaldığı ikinci katta gelen sese uyandığını, arkadaşının kapıyı çalması üzerine montunu giyip çantasını alarak odadan çıktığını anlattı.

Katta yoğun duman soluduğunu ve nereden çıkacağını bilemediğini dile getiren Vanlıoğlu, "Beklerken çalışanlar da garajın kapısını açmaya çalışıyordu. Merve telefonu açmadı, sonra Nazmiye'yi arayarak yangını söyledim. Fotoğrafçılar aralarında 'Kartal Otel'e çıkan koridor var. Oradan çıkalım' diye konuşuyorlardı. Onları takip ederek çıktık. Sonra ailemi arayarak yangını söyledim, midem bulanıyordu sonra hastaneye gittik. İkinci katta duman dedektörü çalışmadı. Yangın alarmı duymadım. Otelde yangın tüpü görmedim. Ben çalışırken yangın tatbikatı yapılmadı. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." ifadesini kullandı.

"Kafamı, gövdemi camdan çıkarıp 7 kattan atladım"

Otelde 1,5 ay kat görevlisi olarak çalışan Ruhi Özcan, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelere de başsağlığı diledi.

Olay günü yedinci katta kaldığını, yangın sırasında da alarm çalmadığını belirterek, telefonla arandığında boğazı kurumuş, gözleri de yanar durumda uyandığını söyledi.

Odanın içinin karanlık ve zehirli gazla dolu olduğunu ifade eden Özcan, eşofmanı lavaboda yıkayarak yüzüne sardığını bu sayede iki kez nefes aldığını kaydetti.

Özcan, odasındaki küçük cama yöneldiğini, kafasını çıkararak yardım istemek maksadıyla bağırdığını dile getirerek, "Herkes bağırıyordu. Camdan çıkamadım, simsiyah duman vardı, camdan nefes alıp odaya geliyorum. Mermeri parçalayıp, camın pervazlarını çıkardım. Kafamı, gövdemi camdan çıkarıp 7 kattan atladım. 7. kattan atlayınca elimde, ayağımda kırıklar, kesikler oluşmuştu, beni yakındaki otel bölgesine taşımışlar." dedi.

Mahkeme Başkanı ve avukatların sorularını Özcan, "Yangına müdahale ekibi yoktu, bize yangın eğitim verilmedi. Katta yangın tüpü ve yağmurlama sistemi görmedim. Genel Müdür Emir Aras'tı, bizimle İdris Erol görüşürdü. Şikayetçi değilim, katılmak istemiyorum." şeklinde cevapladı.

"11. katta yangın tüpü görmedim"

Kartalkaya Kartal Otel'de çalışıp lojmanda kalan Oktay Gündüz ise yangını görünce sundurmaya merdiven dayayıp insanları kurtardığını aktardı.

Patlama sesi duymasının ardından kasığında acı hissettiğini ifade eden Gündüz, "Tahta parçasının saplandığını gördüm, geri koştum, sağlık ekipleri dikiş atılması gerektiğini ifade etti. Dikiş atıldı sonra geri döndüm ama geriye bir şey kalmamıştı. Şikayetçi değilim, davaya katılmak istemiyorum." diye konuştu.

Otelde çocuklara etkinlik yaptırmak üzere 15 Ocak'ta çalışmaya başlayan Merve İlgin de arkadaşının araması üzerine 11. kattaki odadan koridora çıktığını, yoğun dumanda aşağı indiğini kaydetti.

Dışarı çıkınca kustuğunu ve Köroğlu Devlet Hastanesi'ne gittiklerini aktaran İlgin, sanıklardan şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

İlgin, katta yangın tüpü görmediğini belirterek, "Yangın alarmı duymadım, çalmadı. Koridor kapkaraydı. Bizim odanın bulunduğu konumdan aşağıya inerken kapı görmedik." dedi.

Duruşma, verilen aranın ardından tanıkların dinlenilmesiyle devam ediyor.