Grand Kartal Otel Yangını Davasında Denetim Şirketi Çalışanı Savunma Yaptı

DENETİM ŞİRKETİ ÇALIŞANI: İLGİM VE YETKİM YOK

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen dava, verilen 2'nci aranın ardından yeniden başladı. Savunması alınan uygunluk değerlendirme şirketi olan FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin çalışanı tutuksuz sanık Aleyna B., otelle ilgili denetim yetkisi olmadığını ifade ederek, "FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi'nde sürdürebilir turizm denetçisiyim. Lise mezunu bile denetçi olabiliyor, bir uzmanlık gerektirmiyor. Ben Grand Kartal Otel'e gittim. Burada sürdürebilir turizm yetkilisi oluyor otelde. Onunla birlikte bu denetimimi yaptım. Denetim genel olarak çevresel konulara, küresel ısınmaya, sürdürülebilirliğe değinen denetim. Sadece bir maddesi, yasal uyum belgesi sebebiyle yargılanıyorum. Çok uzun ve kapsamlı bir madde. Bu yüzden bizim 1 gün denetimimiz var. Yasal uyumda bizden Turizm Geliştirme Ajansı'nın istediği, belirttiği var mı, yok mu denetimi. Ben oraya gittiğimde turizm işletme belgesi var mı, var. Bununla ilgili örnekleme yapıyorum raporuma. Ruhsatı var mı, var. Bununla ilgili detaylar yazıyorum. Bu raporun içeriğiyle ilgili yetkim, bilgim yok. Doğru mu yapmışlar, yanlış mı yapmışlar, bununla ilgili yeterliliğim olmadığı için içeriğini sorgulayamıyorum. Aynı şekilde İSGC'nin de orada çalışmadığı ama varmış gibi yazıldığı söylenmişti, bununla ilgili SGK'dan bir portalım yok. Doğru mu, değil mi diye sorgulayabileceğim, bakabileceğim bir ekran yok. Bu sebeple raporumu bu şekilde yazdım. Yine bilirkişi raporunda, yangın kontrol paneli olduğunu söylediğim fakat bulunamadığıyla ilgili atıf yapılmış fakat benim raporlarımda böyle bir ibare yok. Yangın kontrol panelinde hiç değinilmedi bile" dedi.

'BEN GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI VERMEDİM'

Aleyna B., "Benim önüme yasal uyumla ilgili bir dosya geliyor. Bu dosyada gördüklerim sadece, soruşturma yetkim yok. Öyle bir platformum yok. Nereye yazacaktım da araştıracaktım? Benim raporumda, 'Acil durum eylem planı uygundur' diye bir ibare yok, yanlış yazılmış. Yangınla ilgili bir yetkim, bilgim olmadığı için nerede olmalı, çalışıp çalışmadığına nasıl bakmalıyım? Ben sürdürülebilir turizm denetçisiyim. Ben güvenli turizm sertifikası vermedim, sürdürülebilir turizm sertifikası verdim ama güvenli turizm sertifikasını da açıklamam gerekirse, Covid zamanında verilen, sağlık kurallarına bakılarak verilen, bunları içeren bir şeydi" diye konuştu.