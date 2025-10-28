Grand Kartal Otel Yangını Davasında Adalet Talebi

'BİZ İNTİKAM DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ'

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşması sürerken, faciada oğlu Mert (41), gelini Duygu (40) ve torunları Doğa (9) ile Mavi'yi (7) kaybeden Uğurtan Doğan, gazetecilere açıklama yaptı. Uğurtan Doğan, verilecek kararın adaletli olmasını ve sanıkların gereken cezaları almalarını istediklerini belirterek, "Öncelikle her zaman söylediğimiz şey şu; biz intikam değil, adalet istiyoruz. Bizi en önemli şekilde yüreğimize su serpecek olan karar, daha önce olası kast ile iddianamesi hazırlanan otelin yönetim kurulu başkan vekili ve diğer iki üyesinin olası kasttan bilinçli taksire çevrilmesiydi. Biz hepimiz ısrarla yine aynı şekilde olası kastla yargılanıp karara varılmasını istedik. Bugün bunu merakla bekliyoruz. İkincisi de özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında da biliyorsunuz soruşturma izni çıktı ve onların da yargılanması kararı verildi. Ancak biz o yetkililerin de bu davanın içerisinde değerlendirilip sürecin tek bir dava şeklinde tamamlanmasını beklerdik. Ama bu durumda bu olmayacak. Çünkü bugün büyük olasılıkla ya da en geç perşembe günü karar çıkacak. Diğer bakanlık yetkililerinin yargılanması ise ayrı bir dava şeklinde yürüyecek. Dolayısıyla burada yapacak pek bir şeyimiz yok. Ama dediğim gibi tekrar altını çiziyorum; bize göre sadece mevcut 18 kişinin değil, tüm 32 sanığın olası kastla yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bu, bizim yüreğimize su serpecektir ve en önemlisi emsal bir karar olarak Türkiye'de sadece otelcilikte değil, tüm sektörlerde bu tür sorumsuzluklara karşı büyük bir engel olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK DEĞERLERİMİZİ KAYBETTİK'

Uğurtan Doğan'ın eşi Sıdıka Doğan ise yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı ve torunlarımızı kaybettik Grand Kartal katliamında. Eşimin de söylediği gibi, yönetim kurulu üyelerinin, otel müdürünün, sıralı müdürlerin ve bu yola taş koyan, bu yolu döşeyen herkesin olası kastla yargılanmalarını bekliyoruz. Umut ediyoruz, buna inanıyoruz. Biz zaten çok acılı insanlarız. Bu acımız bitmeyecek. Biz her şeyimizi kaybettik, en büyük değerlerimizi kaybettik. Bunun ötesinde bir acı yok. Ama haksızlık ve adaletsizlik duygusunu bize Türk adaleti yansıtmayacak. Biz buna inanıyoruz. Biz Türk adaletine başımızı yasladık, Türk adaletine güveniyoruz. Haksızlık ve adaletsizlik yaşamayacağımızı biliyoruz" dedi.

'HAKKANİYETLİ BİR YARGILAMA BEKLİYORUZ'

Duruşma salonundaki atmosferin oldukça ağır olduğunu anlatan Sıdıka Doğan, sanıkların savunmalarının kendilerini yaraladığını belirterek, "Çok zor şeyler yaşıyoruz. Haklılıklarına inanmadığımız insanların kendilerini savunmaları, suçsuz olduklarını iddia etmeleri tabii bizi çok yaralıyor. Çünkü ortada apaçık gerçekler var, hepimiz seyrettik. Çocuğunun paltosunu ilikleyerek çıkan bir anne, orada en azından 'yangın var' diye bağırabilir. En azından o koridordaki insanların uyanmasına sebep olabilir. Bu kadar basit, insani bir refleksi bir insan gösteremiyorsa, bu elbette insanı yoruyor. Çok sert bir şey bu. Bu tür şeyler bizleri yaralıyor. Ama yine dediğim gibi biz adaletli, hakkaniyetli bir yargılama bekliyoruz. Bakın, temmuz ayından beri buralardayız ve inanıyoruz ki hakkaniyetli bir sonuç çıkacak. Sorumluların olası kasttan yargılanacaklarına inanıyoruz. Ayrıca eşimin dediği gibi, keşke bakanlık sorgulamaları da bununla birlikte olsaydı. Çünkü kurumsal düzeyde de bu yola taş döşeyen pek çok insan var. Onların da yargılanmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Zübeyde ÖZMEN/BOLU,