Grand Kartal Otel Yangını Davası Öncesi Bolu Baro Başkanı'ndan Açıklama

BOLU Baro Başkanı Sinan Barut, 27 Ekim'de görülecek olan Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin görülecek davanın duruşması öncesi, "Suçun vasfı ve mahiyeti açısından bilinçli taksir mi, kasti eylem mi, sadece taksir mi olduğu hususunu mahkeme iyi bir şekilde değerlendirecektir. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı da sadece bu dava ile ilgileniyor, diğer dosyalar bu süreci etkilemiyor. Savcılık mütalaasına bağlı kalmadan, mahkemenin hak edene cezayı en üst seviyede vereceğine inancımız tamdır" dedi.

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, 27 Ekim'de görülecek olan, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen davanın duruşması öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Barut, medyada kullanılan ' Kartalkaya Davası' tanımının bölgenin turizmini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Biz de zamanında, hep ilk davanın başından itibaren bu davaya Kartalkaya Davası diyerek başladık. Ancak biliyorsunuz, Bolu sahip olduğu doğal güzellikleri, temiz havası, yaylaları ve gölleriyle, özellikle kış turizmi açısından ülkemizin en önemli destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Abant, Gölcük ve Yedigöller turizm merkezlerinin yanında, kış aylarında dünyaca ünlü Kartalkaya Kayak Merkezi, binlerce esnafa ve çalışanına ekmek kapısı olmaktadır. Son dönemlerde özellikle basın organlarında yer alan bazı haberlerde Grand Kartal'da meydana gelen talihsiz yangın olayı 'Kartalkaya Davası' başlığı altında verilmektedir. Sadece 'Bolu' ve 'Kartalkaya' kelimelerinin burada yer alması, Bolu turizmini çok derinden etkilemektedir. Kanaatimizce bundan sonra, hem faillerin topluma daha doğru şekilde yansıtılması hem de Bolu turizminin olumsuz etkilenmemesi için haberlerde 'Grand Kartal Otel Yangın Davası' ifadesinin kullanılması çok daha faydalı olacaktır. Bu sebeple, yangın olayının sadece işletmeyle sınırlı olduğunu vurgulamak ve Kartalkaya bölgesinin genelinde asılsız algılar oluşmasını önlemek açısından büyük bir hassasiyetle bunu dile getirmek istiyorum" dedi.

Barut, 27 Ekim'de başlayacak duruşmanın birkaç gün süreceğini ve sanıklara ilişkin mütalaanın savcılık makamı tarafından verildiğini belirterek şunları söyledi:

"Grand Kartal Otel davasında sanıklara ilişkin mütalaa savcılık makamı tarafından esasta tebliğ edilmişti. Sanık müdafileri ve müşteki tarafı, mütalaaya yanıt vermek için süre almıştı. Bu celse itibarıyla 27 Ekim'de başlayacak duruşmada sanık müdafileri ve sanıklar son esas ilişkin mütalaaya yönelik savunmalarını yapacak, müştekiler de mütalaaya ilişkin iddialarını sunacak. Muhtemelen kovuşturmanın genişletilmesi ve yeni delil talepleri olabilecektir; bunları mahkeme değerlendirecektir. En son değerlendirmelerimize göre duruşma birkaç gün sürecek, tek günle bitmeyecek gibi görünüyor."

'ADALET, HAKİKATE HİZMET ETMELİ'

Başkan Barut, davadan beklentilerinin adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Burada hassas olduğumuz iki husus var. Birincisi, bakanlık yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmişti ancak onların davaya müdahil olması gibi bir durum şu anda söz konusu değil. Şunu baştan söylemek istiyorum; adalet şahıslara değil, hakikate hizmet eder. Şahıslar kim olursa olsun, sorumlulukları ve görevleri ne olursa olsun eğer bu yangın faciasında en ufak bir kusurları varsa cezalandırılmaları ve hak ettikleri cezayı almaları gerektiğine inanıyoruz. 78 canımızı kaybettik; hakkaniyet gereği, kişilerin aldıkları cezanın ailelerinin yüreğine bir nebze su serpmesini istiyoruz. Suçun vasfı ve mahiyeti açısından bilinçli taksir mi, kasti eylem mi, sadece taksir mi olduğu hususunu mahkeme iyi bir şekilde değerlendirecektir. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı da sadece bu dava ile ilgileniyor; diğer dosyalar bu süreci etkilemiyor. Savcılık mütalaasına bağlı kalmadan, mahkemenin hak edene cezayı en üst seviyede vereceğine inancımız tamdır."

'SON DURUŞMAYA YOĞUN KATILIM BEKLİYORUZ'

Barut, son duruşmada karar çıkmasını ve bu nedenle yoğun katılım beklediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Son duruşma olması ve karar çıkacak olması nedeniyle, çok sayıda vatandaşımızın yanı sıra bazı milletvekilleri ve bakanların da izlemeye geleceği duyumlarını aldık. Özellikle müştekiler ve müşteki yakınlarının durumu çok hassas; duruşmaya katılmak isteyecekler. Mahkemenin oturma düzeni sınırlı; gazeteciler, protokol, müştekiler ve sanıklar için düzenleme yapılacak. Öncelik müştekiler ve yakınlarına verilecek, ancak genel düzeni de sıkıştırmadan sağlamamız gerekiyor. Bu duruşmanın diğer duruşmalardan çok daha kalabalık olacağını düşünüyoruz."

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,