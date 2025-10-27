Grand Kartal Otel Faciasında 3'üncü Duruşma Başladı

DURUŞMA BAŞLADI

Bolu'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının 3'üncü duruşması başladı. Duruşma salonunda söz hakkı verilen Danıştay 9'uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, mahkemeden örnek karar beklediklerini belirtti. Davanın eksik başladığını, pek çok şüpheli kamu görevlisinin yargılamaya dahil edilmediğini belirten Gençbay, "Tüm yönetim kurulu üyeleri açısından olası kast unsuru vardır. Çünkü otel yönetiminin sorumluluklarını hiç yerine getirmemesi ölüm sayısını artıran önemli bir etken olmuştur. Otel sahibi ailenin tamamı burnu bile kanamadan otelden çıkarıldı. Ancak otelde kalan misafirler uyandırılmadı" diye konuştu.

'OTEL YÖNETİCİLERİ, 'OLASI KAST' SUÇUNDAN CEZA ALMALI'

Gençbay, "Otel genel müdürü ve eşleri kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde kimseye haber vermedikleri görüldü. Sanıklardan yangın öncesinde olduğu gibi yangın sonrasında da ihmallere devam etmiştir ve olası kasttan ceza almaları gerekmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının devredilemez olduğu açıktır ve kanun açıkken hesap ve işlemleri günlü olarak bu kişilere aktardıkları sabittir. Sanıklar tutuklandıktan sonra da sahibi oldukları diğer otelle ilgili işlemlere devam etmiştir. Kamera kayıtları, HTS dökümleri incelendiğinde otel yöneticileri olası kasttan yargılanmalıdır. Otelden kaçarken bile kimseye haber vermeden bu sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Diğer otele geçip muzlarını yemişlerdir. Emir Aras ve Elif Aras da hiçbir misafire haberdar etmeden otelden kaçmıştır. Bu da olası kasttan cezayı gerektirmektedir. Bu karar bizim yitirdiğimiz canları geri getirmeyecek. Biz bu dünyadaki sürgün hayatımızı bitirip canlarımıza kavuşuncaya kadar içimiz soğumayacak" diye konuştu.

Gençbay'ın konuşması, salondaki mağdur yakınları tarafından alkışlandı. Gençbay'ın konuşması sırasında yangında 7 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin sanıklara, "Aşağılık lağım fareleri" diye bağırarak tepki gösterdi. Bazı mağdur yakınları da sanıklara "Katiller" diyerek bağırdı.

Mutlu YUCA/BOLU,