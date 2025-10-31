Grand Kartal Otel Faciası Duruşmasında Karar Arası
DURUŞMAYA 'KARAR' ARASI
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının duruşmasında mahkeme heyeti, saat 14.00'e kadar ara verdi. Heyet aranın ardından 20'si tutuklu 32 sanığa son sözlerini sorup, karar vermesi bekleniyor.
