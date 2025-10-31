Haberler

Grand Kartal Otel Faciası Duruşmasında Karar Arası

Güncelleme:
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının duruşmasında mahkeme heyeti, karar vermeden önce 14.00'e kadar ara verdi. Heyet, 20'si tutuklu 32 sanığa son sözlerini sormayı planlıyor.

DURUŞMAYA 'KARAR' ARASI

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının duruşmasında mahkeme heyeti, saat 14.00'e kadar ara verdi. Heyet aranın ardından 20'si tutuklu 32 sanığa son sözlerini sorup, karar vermesi bekleniyor.

