Grand Kartal Otel Faciası Davasında Ceza Kararları Açıklandı

BOLU'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının davasında mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

'OLASI KASTLA ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZA

Tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı 'Olası kastla öldürme' suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklar ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 'Olası kastla öldürme' suçundan 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı.

DİĞER SANIKLARA FARKLI CEZALAR VERİLDİ

Heyet, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Cemal Özer, Mehmet Salun'u 22 yıl 3'er ay, Doğan Aydın, Muharrem Şen, Kübra Demir 21 yıl 4 ay 15'er gün, Reşat Bölük, Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Ali Ağaoğlu, Aleyna Beşinci, İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Mehmet Özel, Yeliz Erdoğan 21'e yıl, Yigithan Burak Çetin 12 yıl, Bayram Ütkü 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 SANIK BERAAT ETTİ

Heyet, Faysal Yaver, Ece Kayacan ve Enver Öztürk'ün beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, İbrahim Polat, İsmail Karagöz'ün tutuklanmasına, Doğan Aydın hakkında 'Konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca 'Olası kast'tan hapis cezası verilen 11 sanık, 'Yaralama', 'Mala zarar verme' suçlarından çeşitli oranlarda hapse mahkum edildi.