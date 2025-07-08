Grand Kartal Otel Duruşmasında Ruhsat Müdürü'nin Savunması

'BİZİM OTELLERDE YAPTIĞIMIZ DENETİMLER, RUHSATSIZLIK DENETİMİDİR'

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel duruşmasında İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü tutuklu sanık Yeliz Erdoğan'ın savunması alındı. Yeliz Erdoğan savunmasında, "Burada olma sebebim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bizi hedefe oturtması. Bilirkişi raporu, mevzuata ctrl +f (ara) yapıp yangın yazarak bize suç isnat etmeye çalışmaktadır. Biz madde 5'e göre ruhsat veririz. Biz belgenin denetimini yapmayız. Belgeler bana sunulur, biz de belgelere göre ruhsat düzenleriz. Kesinleştirme denetiminde bakılması gereken hususlar da 14'üncü maddede belirtilmiştir. 5'inci maddenin 2'nci fıkrasında der ki bu belgeler daha sonraki denetimlerde kontrol edilir. Umuma açık istirahat alanlarında bu belgeler yerinde kontrol edilir. Otel için ruhsat 2007 yılında düzeltme ruhsatı da 2008'de yapılmıştır. Ben o tarihte görevde yoktum. O ruhsatın itfaiye raporunda uygundur ibaresi bulunmaktadır. Turizm işletme belgesi işyeri açma ruhsatı yerine geçmiş ve halen aynı belge sahibi varsa, işyeri açma belgesi almak zorunda değil. Çünkü işyeri açma ruhsatı bir otelin faaliyete geçmesi için nihai belge değildir. Turizm işletme belgesi nihai belgedir. İşyeri açma ruhsatı aldıktan 6 ay içinde turizm işletme belgesi alınır, belge alınamazsa konaklama faaliyeti yapamaz. Biz 13'üncü maddedeki kesinleştirme denetimini yaparız. Bizim otellerde yaptığımız denetimler, ruhsatsızlık denetimidir. İçeride kayak aleti satan dükkanlar, farklı küçük dükkanlar bulunur. Bu dükkanlar işletme sahibine aitse ayrıca ruhsat aranmaz başkasına aitse yeni işyeri ruhsatı aranır" dedi.

'KIZIMA VEDA ETMEDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDIM'

Otel içinde alkollü bir restoranın açılması için başvuru yapıldığını ifade eden Erdoğan, "İçkili restoran açılması için başvuruldu. Ben de istenmesi gereken belgeleri istedim. İtfaiye raporunu restoran otel içinde olduğu için Grand Kartal'ın tamamına itfaiye raporu istedim. 15 Ocak'ta bize teslim edilen rapor sadece lokanta içindi. Ben de ruhsat onayı vermedim. Binaların yangından korunması kanununda ruhsat veren sorumlu tutulmamıştır. İşveren işyeri sahibi, mimar, mühendis, yapı denetim firması kusuru oranında suçludur. Kaçma şüphem mi vardı da çalıştığım yerden, kızıma veda etmeden gözaltına alınıp tutuklandım. Ayrıca benim hiçbir sorumluluğum yoktur. Turizm işletme belgesi kuruluşlar sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir" dedi.

'TURİZM BAKANLIĞI'NIN 2008'DEN BERİ GRAND KARTAL OTELDE TAM 14 DENETİM YAPTIĞINI GÖRDÜM'

Yeliz Erdoğan, "Bilirkişi raporunda yangının hızla büyümesinin asıl sebebi binanın yapısı, personelin bilgisizliği, içindeki malzemeler sayılıyor. İşyeri açma ruhsatı veren kapsamda sayılmıyor. 2023 yılında il kültür turizm müdürlüğünün isteğiyle vali yardımcısı oluruyla bir turizm tesisleri denetim komisyonu kuruldu ancak bu komisyonda itfaiyeden biri yok. Turizm Bakanlığı'nın 2008'den beri Grand Kartal otelde tam 14 denetim yaptığını gördüm. Bunlardan 3'ü CİMER'den şikayet üzerine yapılmış. Ama bu tarihe kadar hiçbir şikayet dilekçesi bana iletilmedi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkinin bakanlıkta olduğu gerekçesiyle kontrolör gönderilmesini talep etmiş. Biz personelimizin de eksik olması nedeniyle ben sadece kesinleştirme denetimi yapabiliyoruz" dedi.

DURUŞMA SALI GÜNÜ DEVAM EDECEK

Erdoğan'ın savunmasının ardından duruşmanın ilk günü tamamlandı. Duruşmaya sabah saat 09.15'e kadar ara verilirken, davaya katılanlar salondan ayrıldı.