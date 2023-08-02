Grand Canyon West'te Otobüs Kazası: 1 Ölü, 50'den Fazla Yaralı

ABD'nin Arizona eyaletindeki Grand Canyon West'te bir otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 50'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Grand Canyon West'te bir otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 50'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Hualapai Acil Durum Operasyonları tarafından yapılan açıklamada, Arizona eyaletindeki Hualapai Rezervi'nde bulunan Grand Canyon West'te bir otobüsün devrildiği belirtildi. Açıklamaya göre, dün yerel saatle 09: 50'de yetkililer, Grand Canyon West'te bir otobüsün devrildiğine dair ihbar aldı. İhbar üzerine itfaiye, hava kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Toplamda 57 kişinin karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin uçakla çevredeki hastanelere kaldırıldığı, hafif yaralananların da karayoluyla hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Grand Canyon West'in internet sitesine göre, Grand Canyon West Arizona'daki Hualapai kabilesi tarafından işletilmekte olup, Grand Canyon Ulusal Parkı ile bağlantılı değildir.