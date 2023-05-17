Granada'da kuraklık sorunu hem çiftçileri hem de El Hamra Sarayı'nı tehdit ediyor

İspanya'da kuraklık sorununun en yoğun görüldüğü yerlerden ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde geniş tarım alanlarına sahip Granada kentinde çiftçiler susuzluğa karşı acil önlem bekliyor.

Granada'nın en önemli baraj gölü Los Bermejales'de durumun kritik olduğunu açıklayan yetkililer, 17 hektometreküp ile baraj suyu kapasitesinin yüzde 18 seviyesine kadar düştüğünü belirtti.

Los Bermejales'teki mevcut su kapasitesinin geçen yılın 10 hektometreküp, 10 yıl öncesinin ise 50 hektometreküp altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Benzer durum, su seviyesinin yüzde 10'a kadar düştüğü Colomera baraj gölünde de görüldü.

Bölgede kuraklık sorununun üçüncü yılına girdiğini belirten çiftçiler, ürünlerini aylardır sulayamadıklarını ve zararlarının çok büyük olduğunu ileri sürdü.

Granada'daki Küçük Tarım İşçileri Birliği (UPA), bölgede yaygın olan kuşkonmaz ürününde kuraklıktan dolayı hasatta geçen yıla oranla yüzde 40'lık gerileme olduğunu ve 55 milyon avro zarar ettiklerini açıkladı.

Benzer şekilde zeytin ve avokado gibi bölge tarımında önemli yer tutan diğer ürünlerde de çok ciddi kayıpların olduğu kaydedildi.

Guadalquivir Hidrografi Konfederasyonunun (CHG) kuraklığa önlem olarak tarım alanı sulama kanallarını geçen yıla oranla yüzde 38 kıstığını ifade eden çiftçiler yağış olmaması halinde yeni kısıtlamaların gelmesinden endişe ediyor.

Asaja, Feragua gibi bölgedeki tarım işçileri dernekleri, "Bu yüzyılın en kötü kuraklığını yaşıyoruz ama gidişat durumun daha da ağırlaşacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulunurken, Granada'daki 14 acil durum kuyusunun etkinleştirilmesini talep etti.

Uzmanlar yağış eksikliğinin süreceğini öngörüyor

Bu arada, Endülüs özerk yönetim hükümeti tarafından hazırlanan Kuraklık Analizi raporunda, mevcut durumun değişme beklentisinin düşük olduğuna dikkati çekilerek, yağış eksikliğinin devam edeceği öngörüsünde bulunuluyor.

Verilen bilgilerde, normal şartlarda ekim-nisan aylarında metrekareye 286,17 litre olması gereken düşen yağış miktarının bu yıl 199,4'e gerilediği, gelecek yıl da benzer bir durumla karşılaşılabileceği belirtildi.

Endülüs bölgesinin birçok yerleşim yerinde kuraklığa karşı alınan önlemler kapsamında geçen yıldan bu yana araba yıkama, bahçe sulama ve havuz doldurma gibi özel su giderlerinde kısıtlamalar uygulanıyor.

Kuraklık sorunu El Hamra Sarayı'nı da etkiledi

Öte yandan, kuraklık sorunu İspanya'nın en çok turist çeken yerlerinden Granada'nın ünlü El Hamra Sarayı'nı da etkiledi.

El Hamra Kurulu, "kuraklığın ciddi sonuçlarını hafifletmek ve bir damla suyun bile boşa akmaması" için kullandığı su kaynaklarında ve bahçe yönetiminde bazı sürdürülebilir önlemler aldı.

Buna göre, El Hamra içindeki hidrolik altyapı izleme ve kontrol sisteminin revize edildiği, yeni ekimlerde az suya uyum sağlayan çiçek ve ağaç türlerinin seçildiği bildirildi.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti "ulusal sorun" olarak tanımladığı kuraklığa karşı 11 Mayıs'ta aldığı kararla, 636 milyon avrosu doğrudan tarım ve hayvancılık sektörlerine aktarılmak üzere toplamda 2 milyar 190 milyon avroluk destek sağlayacağını duyurmuştu.