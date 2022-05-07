SPOR Gran Fondo Antalya 2022'nin basın toplantısı yapıldı

Gran Fondo Antalya 2022'nin basın toplantısı yapıldı

14 ülkeden 529 bisikletçi Kemer'de buluşacak

Olgucan KALKAN / KEMER-ANTALYA,(DHA)- Gran Fondo Antalya 2022, Antalya'nın Kemer ilçesinde 7-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yarın sabah start alacak yarışma öncesinde, organizasyonun basın toplantısı Kemer'de bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Basın toplantısına Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim, sponsor firmaların temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Gran Fondo Antalya'nın Kemer'de düzenlenmesinden büyük heyecan duyduklarını dile getiren Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Eşsiz doğası ve turizm zenginlikleri ile dikkat çeken Kemer, spor etkinlikleriyle de ön plana çıkmaya başladı. Kemer, son dönemde spor destinasyonu haline geldi. Etkinliklerimizin büyük bir bölümü dünyada da ön plana çıkan bisiklet sporu üzerine gerçekleşiyor. Bölgemizde bisiklet dostu oteller artıyor ve bu oteller bu işe çok önem veriyorlar. Bu sayede bisiklet tutkunları bölgemize büyük ilgi göstermektedir. Yarışmamıza büyük önem veriyoruz. Sporcularımız, bu organizasyonla Kemer'in bisiklet rotalarını ve doğal güzelliklerini keşfedecekler. Sporcularımızı Kemer'de ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederken sporculara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

ANTALYA GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRÜ GÜRHAN: BU ŞEHİRDE SPOR ORGANİZASYONU YAPMAK DÜNYANIN EN GÜZEL İŞİ

Antalya'da spor organizasyonu düzenlemenin farklı bir duygu olduğuna dikkat çeken Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan: "Bu şehirde spor organizasyonlarını çeşitlendirince ilgi ve sevgiyi de çeşitlendirebiliyoruz. Sanırım bu şehirde spor organizasyonu yapmak dünyanın en güzel işidir. Bu şehre değer katmak isteyen, marka değerine dokunuşlar yapmak isteyen değerli sponsorlarımız var. Onlara teşekkür ediyoruz. Sporu doğa ile çeşitlendirince ve heyecanı artırınca büyük güzelliklere imza atmış oluyoruz. Bu güzellikleri dünya ile buluşturmak bizleri inanılmaz mutlu ediyor. Sponsorlar başta olmak üzerde bu işe değer katanlara teşekkür ediyoruz. Yarın sporcuları iki önemli ve zorlu etap bekliyor. Buna emek veren ve değer katan bu gönül birlikteliğinde bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

AYDIN AYHAN GÜNEY: GRAN FONDO ANTALYA, DAHA ZOR PARKURLARI İLE FARK YARATACAK

Yarış hakkındaki teknik bilgileri paylaşan Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, "Amatör bisikletçilerin de Tour of Antalya heyecanına ortak olması için düzenlediğimiz AKRA Gran Fondo Antalya yarışı Belek-Lara arasında düz bir etaptı. Aynı şehirde aynı parkurda iki Gran Fondo olmaması amacıyla AKRA Gran Fondo Antalya'nın bu yıl formatını değiştirip Tour of Antalya'dan farklı bir tarihe alarak yarışı Kemer'e taşıdık. AKRA Gran Fondo Antalya, daha tırmanışlı daha zor parkurları ile fark yaratacak. Doğal ve tarihi güzellikleri ile turizm açısından eşsiz fırsatlar sunan Kemer'de biraz daha köy yollarına, görseli güzel yollara girerek Toros Dağlarına doğru çıkarak eşsiz bir coğrafyada yepyeni bir yarış deneyimi ve heyecanı sunmayı hedefliyoruz. Yarışlara her sene gelen bisiklet tutkunları kendilerini farklı parkurlarda denemek istiyor. Son iki-üç yılda yarışların sayısı arttı, parkurlar çeşitlendi. Tırmanış yarışları hayatımıza girdi. Bisiklet kültürü gelişirken, Gran Fondolar farklı yarışlara öncülük etti. Türkiye'de yarışlara katılabilecek bisikletçilerin sayısı, kapasitesi belli. Yarışlarda daha iyi bisikletçilerle kaliteyi artırıyoruz. Türkiye'de Gran Fondo'ların kalitesi arttıkça kulüplerimiz de gelmeye, yarışmaya başladı. Bu gelişmeler, bisiklet sporunun da geleceği açısından önem taşıyor. Kemer yeni bir bisiklet turizmi destinasyonu haline geldi. Bu yarışlarda şehirlerin başlama ve bitiş noktası olarak konumlanmasını önemsiyoruz. Çünkü yarışın bir festival havasında şehir halkıyla bütünleştirmesi amaçlıyoruz. Böylece organizasyon, şehrin ekonomisine de katkı sağlayabiliyor. Bisiklet kültürünü daha fazla bölgeye yaymamız gerekiyor. Bu yıl Türkiye Bisiklet Federasyonu Gran Fondo yarışları için yeni kurallar getirdi. Yarışların sayısı artarken biz de AKRA Gran Fondo Antalya olarak bu ekosistemin parçası olduğumuz ve bisikleti, bisiklet turizmini büyütmeye yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

TOUR OF ANTALYA PROJE DİREKTÖRÜ ÖZSEVİM: KEMER'DE 3 YIL İÇİNDE HERKESİN KATILMAK İSTEDİĞİ BİR YARIŞ OLACAK

Organizasyonda emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür eden Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim, "Çok kısa süre önce hayata geçirilmesine rağmen büyük bir başarı yakalayan, her yıl sponsor gücünü artıran ve kamu kurumlarından çok önemli destekler alan Tour of Antalya'nın dördüncü yılında büyük bir başarı elde ettik. Medyanın ve bisiklet ailemizin desteğinin yanı sıra yarışımızın daha da kaliteli hale gelmesine verdikleri katkılar için kamu kurumlarına, tüm sponsorlarımıza ve paydaşlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Antalya'da 2018 yılında paydaşlarımızla birlikte el ele vererek çok büyük bir bisiklet hareketi başlattık. Amacımız sadece profesyonel takımları getirmek değil, bisiklet turizminin parçası olan amatör bisikletçilerin de katılımını sağlamaktı. Tour of Antalya'nın rüştünü ispatlaması Antalya'nın turizmine çok büyük katkı sağlaması ile belediyeler, turizmciler, organizatörler, medya büyük bir aile olduk. Bu işe herkes destek olmak için elinden geleni yapıyor. AKRA Gran Fondo Antalya'nın da markalaşarak Antalya turizmine, bisiklet turizmine katma değer sağlamasını hedefliyoruz. Bu sene gittiğimiz format değişikliğinin temel nedeni; Kemer'de spor turizmi hareketliliğinin çok artmış olması. Mart ayından itibaren Kemer'de koşu, bisiklet, yüzme, triatlon gibi çok sayıda uluslararası spor etkinliği görüyoruz. Zorlu parkuru, doğal ve tarihi güzellikleri ile Kemer, efsane bir yarışa ev sahipliği yapacak. Bisikletçiler Toros dağlarında harika bir parkurda kendilerini sınama fırsatı bulacak. Yüzlerce bisikletçi 7-8 Mayıs tarihleri arasında Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndaki Olbia Park'ta kurulan EXPO alanında buluşacak. Büyük bir bisiklet festivaline ev sahipliği yapacak olan Kemer ve Toroslar, sporcularla şenlenecek. Gran Fondo Antalya, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin en çok tercih edilen Gran Fondo yarışlarından birisi haline gelecek" ifadelerini kullandı.

14 ÜLKEDEN 529 SPORCU

Kemer Cumhuriyet Meydanı, 98 kilometrelik AKRA Parkuru ile 49 kilometrelik AG Tohum Parkuru'nun başlangıç ve bitiş noktası olacak. 98 kilometrelik AKRA Parkuru'nda 08: 00'de start alacak. Yarış, asırlık çam ağaçları ile çevrili D-400 karayolundan Antalya'nın turistik beldeleri Göynük ve Beldibi üzerinden Phaselis Antik Kenti rotasında devam edip Toroslara tırmanarak Kemer'de Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. 49 kilometrelik etap ise saat 08: 30'da start alacak. Kemer'in yayla yollarından 537 + m yüksekliğe çıkan AG TOHUM parkuru da yine Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak. Gran Fondo Antalya 2022'ye 14 ülkeden 62'si kadın 529 bisikletçi katılacak. Türkiye, Kıbrıs, Finlandiya, Ukrayna, İran başta olmak üzere 14 ülkeden sporcular 17 kategoride mücadele edecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel