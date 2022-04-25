Grammy ödüllü Yellowjackets, 10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de konser verecek - Haberler

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Grammy ödüllü Yellowjackets, 10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de konser verecek

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Grammy ödüllü Yellowjackets, 10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de konser verecek

Grammy ödüllü caz grubu Yellowjackets, "PSM'de Caz" etkinliği kapsamında Zorlu PSM'de konser verecek.

Grammy ödüllü caz grubu Yellowjackets, "PSM'de Caz" etkinliği kapsamında Zorlu PSM'de konser verecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, 40 yılı aşkın süredir birlikte çalan ve cazın önemli gruplarından biri olarak gösterilen topluluk, 10 Mayıs'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'ne konuk olacak.

Yellowjackets grubu, kariyerleri boyunca yayınladıkları 24 albüm ile 17 kez Grammy ödülüne aday gösterildi.

Brezilyalı ünlü vokalist Luciana Souza'nın vokal yaptığı son albümlerini 2018'de çıkaran grup, "Raising Our Voice" adlı albüm ile ABD'deki caz listelerinde bir numaraya kadar yükseldi.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Konser, Mayıs, Güncel, Haberler

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