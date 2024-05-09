Grammy Ödüllü Şarkıcı Buika Türkiye'de Konser Verecek

Grammy ödüllü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Buika, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de müzikseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, başarılı sanatçı, organizasyonu Piu Entertainment'in üstlendiği turne kapsamında 22-28 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

Flamenko, soul, afrika, r&b, rumba ve cazın da içinde bulunduğu farklı tarzlarda müzik yapan Ekvator Ginesi kökenli İspanyol sanatçı, müziğinde sakinlik, barış, özgürlük, tutku gibi temalara yer veriyor.