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Grammy Ödüllü Buika, bu ay sonunda Türkiye'de konser verecek

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Grammy Ödüllü Buika, bu ay sonunda Türkiye'de konser verecek

İspanyol müziğinin usta isimlerinden Buika, Antalya ve İstanbul'da konser verecek.

İspanyol müziğinin usta isimlerinden Buika, Antalya ve İstanbul'da konser verecek.

Usta sanatçı, 26 Ağustos'ta Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, 27 Ağustos'ta ise İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da sahneye çıkacak.

Flamenko, soul ve cazın harmanladığı müziği ile yani bir tarz oluşturan, birkaç kez Latin Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen sanatçı, 2010 Latin Grammy Ödülleri'nde "En İyi Geleneksel Tropik Albüm" ödülünün sahibi olmuştu.

Aspendos ve Uniq Maslak'ta ilk kez sahneye çıkacak sanatçı, 2010'da "50 Harika Ses"ten biri olarak seçilmişti.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Aspendos İstanbul Antalya Güncel Haberler

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