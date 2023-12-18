GRAFİKLİ / MİT operasyonları, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularını hedef aldı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) son dönemde terör örgütü Pkk'nın sözde üst düzey kadrosuna yönelik nokta operasyonları, örgüte büyük darbe vurdu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin terörle mücadelede izlediği "tehdidi sınır ötesinde bertaraf etme" stratejisi doğrultusunda, Pkk'nın Suriye ve Irak'taki mensuplarını hedef alan operasyonları, yıl boyunca kesintisiz sürdü.

MİT, son bir yıl içerisinde, çoğunluğu SİHA destekli 181 operasyonda, aralarında sözde yöneticilerinin de bulunduğu toplam 201 teröristi etkisiz hale getirdi.

Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatlarında örgütün faydalandığı rafineri, petrol kuyusu, enerji santrali gibi kritik enerji ve altyapı tesisleri, silah ve mühimmat depoları başta olmak üzere 45 hedef de imha edildi.

Bu operasyonlarda, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları gerçekleştiren ve planlayan teröristlerin yanı sıra terör örgütüne silah, para ve eleman temin eden, özellikle terör örgütünün Suriye ve Irak'ta varlığını sürdürmesi için faaliyet yürüten sözde sorumlular da hedef alındı. Bu kapsamda, 38 sözde örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün finansman ve lojistik imkanları açısından kritik öneme sahip orta ve üst düzey sorumluların etkisiz hale getirilmesi, örgütte büyük tahribata neden oldu.

Hava operasyonları terör örgütü Pkk'nın faaliyetlerine engel oldu

MİT'in sahadaki istihbarat çalışmaları ve çoğunluğu SİHA destekli operasyonlarının, PKK içinde çatışmalara yol açtığı, güvenlik kaygısı nedeniyle teröristlerin karşılıklı suçlamalara giriştiği, örgüt içinde hesaplaşma sürecinin başladığı belirtildi.

PKK'nın üst düzey kayıplarını açıklamak yerine, örgüt içi infazla etkisiz hale getirilen mensuplarının adını kamuoyuyla paylaştığı belirlendi.

Hava harekatlarıyla terör örgütü PKK üzerinde yaratılan baskı, örgütten kopuşları da beraberinde getirdi. Uzun yıllardır terör örgütü PKK bünyesinde yer alan teröristler güvenlik güçlerine teslim olmaya çalışırken, örgüte katılımların da ciddi oranda düştüğü tespit edildi.

Terör örgütünün sözde yöneticileri, hava harekatlarının etkisiyle Suriye ve Irak'ta faaliyetlerini rahat şekilde yürütememeye başladı. Hedef olma riskiyle geniş katılımlı toplantılar düzenleyemeyen sözde yöneticilerin, bu sebeple terör örgütü mensuplarına talimatlarını aktarmakta zorlandığı kaydedildi. Bu durum, örgütün karar alma mekanizmasına da darbe vurdu.

Tünellerde yaşamaya mecbur kaldılar

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar ve daimi hava keşif faaliyetlerinden korunmak amacıyla terör örgütü mensuplarının tünellerde yaşamaya mecbur kaldığı, bu durumun, örgütün sözde üst düzey sorumlularının psikolojisini bozduğu, sağlık sorunlarının artmasına sebep olduğu belirtildi.

Son dönemdeki hava harekatlarında terör örgütü içinde uzun süredir faaliyette bulunan sözde sorumluların etkisiz hale getirilmesi, terör örgütünün faaliyetlerini de zorlaştırdı. Örgüte eleman temininde güçlük çeken PKK, başarısız olunduğu gerekçesiyle silahlı yapılarında sorumlu düzeydeki örgüt mensuplarında değişikliğe gitmeye başladı.

Örgütün eleman temini için özellikle Suriye'de yürüttüğü "zorunlu silah altına alma" uygulaması da bölge halkının tepkisini çekti.

Irak'ın kuzeyinde ise bölge halkının, "PKK'nın varlığının kendilerine zarar verdiği" düşüncesiyle örgütün düzenlediği etkinliklerden uzaklaştığı aktarıldı.

MİT'in Suriye ve Irak'ta yürüttüğü istihbarat çalışmaları, terör örgütünün faaliyet gösterdiği bölgeler arasındaki iletişim ve koordinasyonu da kısıtladı. Terör örgütünün Kandil'deki sözde yöneticileri ile Türkiye, Suriye, Irak ve İran'daki çeşitli bölgelerdeki mensupları arasında iletişim sekteye uğratıldı. Bu sebeple terör örgütü, sınırlı sayıda mensubunu haberleşme ve lojistik faaliyetlere sevk etmek zorunda kaldı.

Bu arada, etkili operasyonlar neticesinde zor günler geçiren terör örgütü PKK, hava harekatlarına karşı dezenformasyon kampanyalarını özellikle Avrupa'da sürdürüyor. Terör örgütünün, "DEAŞ'la mücadelenin sekteye uğradığı" iddiasıyla hava harekatlarına yönelik kara propaganda çalışması yaptığı belirtildi.

Etkisiz hale getirilen arananlar listesindeki teröristler

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da 23 Haziran'da etkisiz hale getirdi.

MİT'in, 6 Ocak'ta Suriye'nin Haseke kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 20 Nisan 2022'de cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi olan terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz ve sözde Suriye sabotaj sorumlusu "Fırat Neval" kod adlı Özgür Namoğlu olduğu belirlendi.

Bursa'daki saldırıyı organize eden MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından kırmızı kategoride aranan "Yılmaz Behrareş" kod adlı Osman Nuri Ocaklı ise 17 Haziran'da Suriye'nin Aynularab bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonla, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan "Çiya Amed" kod adlı PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu terörist Remzi Avcı 14 Kasım'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temininden sorumlu "Hayri Serhat" kod adlı Fahrettin Tolun Suriye'nin kuzeyindeki Rumeylan'da 23 Kasım'da etkisizleştirildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten ve terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir, yine yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı, MİT'in etkisiz hale getirdiği teröristler arasında yer aldı.

MİT'in operasyonlarıyla ayrıca, mavi kategoride aranan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana, PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden gri listede aranan Fehmi Öğmen ile beraberindeki sözde sorumlu Mehmet Salih Çakal ve şoförleri "Ararat Tolhildan" kod adlı Ahmed Muhammed Ali etkisiz hale getirildi.

Örgütün sözde yönetici kadrosuna nokta operasyonlar

MİT'in etkisiz hale getirdiği, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Sincar sorumlusu Ceko Pir kod adlı Saad Ali Bedel için Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da mart ayında, metropollerde eylem talimatı veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde istihbarat sorumlusu "Mazlum Karamok" kod adlı Sabri Abdullah için ise Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da nisan ayında operasyon düzenlendi.

Mayısta etkisiz hale getirilen teröristler arasında, birçok terör eylemine katılan ve üs bölgelerine yönelik saldırıların sorumlusu olduğu belirlenen PKK/YPG'nin sözde sorumlularından "Bager Türk" kod adlı Haydar Demirel, PKK/YPG'nin sözde Aynularab mali sorumlusu "Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin" kod adlı Tuba Karakoç, PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu Neçirvan Seven de yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına Haziran'da, PKK/KCK'nın sözde Sincar sorumlularından Mesut Celal Osman Temmuz'da, PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından "Vejin Jiyan" kod adlı Hicran İcuz, Ağustos'ta etkisiz hale getirildi.

MİT'in eylül ayındaki operasyonlarında ise PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği "Rezan Botan" kod adlı Rezan Güngen, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu "Sara/Şervin Derik" kod adlı Uman Derviş, PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım, PKK/KCK'ya Avrupa'dan katılan "Berxwedan Çiyager" kod adlı terörist Mazlum Öztürk, PKK/YPG'nin sözde askeri akademi sorumlusu Serhad Serhildan kod adlı Muhtesim Akyürek, etkisiz hale getirilen sözde üst düzeyde sorumlu teröristler arasında yer aldı.

Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın, PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo, PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast sorumlusu "Çiya Fekir" kod adlı İlyas Biro Eli, PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay, sözde sorumlularından Sariye Atilla, Ekim ayında etkisiz hale getirildi.

Sınırdan 230 kilometre içerde nokta operasyon

PKK/YPG'nin sözde sorumlularından İdris Serhat kod adlı terörist Ali Subaşı, sözde Aynularab sorumlusu "Karker Andok" kod adlı Mutlu Kacar ile PKK/KCK'nın sözde Hakurk sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan kasım ayında etkisiz hale getirilen teröristler oldu.

MİT, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu "Rızgar Suvar" kod adlı Yadin Bulut ve örgüt adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan "Jiyan Mardin" kod adlı Gülsüme Doğan'ı da kasım ayı içinde etkisiz hale getirdi.

Bu ay etkisiz hale getirilen iki terörist, PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş ve PKK/PJAK sözde Asos bölge sorumlusu Erdal Amed kod adlı Hesen Mihemedi olarak belirlendi.

MİT, bu ay son olarak PKK/YPG üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ı, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.