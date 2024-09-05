Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi
TAG Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yağmur Dedecan'ın cenazesi Tarsus'a götürülerek defnedildi. Dedecan'ın yakınları ve sporcu arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı yakınlarında bariyerlere çarpan otomobilde yaşamını yitiren Yağmur Dedecan'ın cenazesi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi sporcusu Dedecan, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dedecan'ın yakınları ve sporcu arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.