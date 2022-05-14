Gözü andıran mağara doğaseverlerin ilgi odağı oldu - Haberler

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Gözü andıran mağara doğaseverlerin ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı - Merve Gökbakan - Güncel
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Gözü andıran mağara doğaseverlerin ilgi odağı oldu Ağrı'da bir çift gözü andıran mağara, doğa gezisinde vatandaşların ilgisini çekti.

AĞRI (İHA) - Gözü andıran mağara doğaseverlerin ilgi odağı oldu

AĞRI - Ağrı'da bir çift gözü andıran mağara, doğa gezisinde vatandaşların ilgisini çekti.

Ağrı'nın merkeze bağlı damat köyünde bulunan ve bir çift gözü andıran mağara, uzun geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle birlikte doğa gezisi yapmak ve güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların ilgisini çekti. Aşağıdan bakıldığında insan yüzünün andırdığını düşündükleri mağarada fotoğraf çeken doğa severler bölgenin görülmeye değer olduğunu vurguladı.

Gezi için doğaya çıkan Muhammed Doğan, " Uzun zaman sonra kaldığımız eridi, havalar güzelleşti. Çıkıp bir gezelim dedik. Ağrı'nın da güzel yerleri var. Dambat köyünde böyle bir mağaraya denk geldik. Burada fotoğraf çektik. Mağara bizim ilgimizi çok çekti. Aşağıdan baktığımız zaman bir insan yüzü ve gözü gibi görünüyor. Kışın çok gelmek istiyoruz. Ama fazla kar yağdığı için buralara pek gelemiyoruz. Ama kışın o kadar güzel oluyor ki bu dağ tamamen buz tutuyor. Bu sene kış çok uzun sürdü. Havalar güzelleşince bizde çıktık geziyoruz " ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Ağrı, Güncel, Haberler

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