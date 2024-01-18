Göztepe - Ümraniye Metro hattında çöken binalar

/ - Göztepe - Ümraniye Metro hattındaki çalışmalar sırasında Elmalıkent Mahallesi'nde hasar alan bitişik iki bina çöktü. Binanın boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "18 Ocak 2024 Günü Göztepe - Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB ise binaların 3 ay önce boşaltıldığını açıkladı.

İBB'nin açıklamasında şöyle denildi: "Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Hattı Kazım Karabekir istasyonunda, kuyruk tüneli ile peron bağlantısının birleşmesine 5 metre mesafe kala, dökülmeler yaşandı. Çalışmalar durduruldu. Hem kazı çalışmasında, hem de yer üstünde önlemler alındı.

Kazı çalışmaları öncesinde, güvenlik amacıyla 3 ay önce boşaltılan 6 daireli bina ile birlikte etrafta etkilenme ihtimali bulunan 2 bina daha tahliye edildi. İlgili altyapı kurumlarına bilgi verildi. Tüm çevre önlemleri alınarak 3 ay önce güvenlik amacıyla boşaltılan bina, bu sabah saatlerinde çöktü. Alınan tedbirler sayesinde olaydan etkilenen olmadı. Oluşan yıkımla ilgili tespit ve önlem çalışmaları sürdürülüyor"