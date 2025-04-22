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Göztepe, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman dar alanda oyun çalışması ve taktik çalışması ile tamamlandı.

Göztepe, Trabzonspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı kırmızılılar Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaptı.

Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.???????

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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