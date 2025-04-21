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Göztepe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Göztepe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar kapsamında pas, çabukluk, savunma ve hücum varyasyonları çalışıldı.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı kırmızılılar Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas ve çabukluk çalışması yaptı.

İkinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları yapan takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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