Göztepe Taraftarının Ailesi Silahlı Saldırıdan Yaralı Çıktı

'AİLECE GÖZTEPE TARAFTARIYIZ'

İzmir'in Konak ilçesinde Göztepe taraftarı 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada sol bacağından yaralanan Gülce Korkmaz (6), tedavisinin ardından taburcu edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü'nde işçi, evli ve 2 çocuk babası Cemal Korkmaz (38), koyu bir Göztepe taraftarı olduğunu belirtip, yaşadıklarını anlattı. Eşi ile 5 yaşındaki oğlunun da olay sırasında yanında olduğunu belirten Korkmaz, "Göztepe- Beşiktaş maçı için stadyuma gittik. Maç sonu stattan ayrıldık. Kalabalığın dağılmasını beklemek için Göztepe Sahili'nde paten alanında bulunan çimlere oturduk. Bu sırada kalabalık iki ayrı grup alana yakın bir noktaya geldi. Silah sesleri duyuldu. Bu sırada eşim, kızımızın bacağına kurşun isabet ettiğini fark etti. Ailece Göztepe taraftarıyız. Olayla bir alakamız yoktu ama başımıza böyle bir olay geldi. Eşim ve oğlum da korktu. Olaylarla aramızda yaklaşık 50 metre bir mesafe vardı" dedi.

'KARDEŞLİK RUHUNU NASIL ÖĞRETECEĞİZ'

Ailesiyle tekrar maça gitme konusunda tedirginlik yaşadığını belirten Korkmaz, "Çocuklarımız etkilendi. Çocuklarımıza sporu, Göztepe'yi sevdiren aileyiz. Bu olaydan sonra spordaki kardeşlik ruhunu nasıl öğreteceğiz? Tüm maçlara ailemle giderdik artık çocuklarımı maça götürme konusunda soru işaretlerim var. Sporun içinde bu tarz şeyler olmamalı. Çocukluğumdan beri maçlara giderim, ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. İki taraftarın Göztepeli olduğu söyleniyor. Ancak ne kadar Göztepeliler; bilmiyorum. Çünkü direkt birbirlerine saldırdılar. Maç olduğu gün çevrede daha fazla kontrol noktası oluşturulmalı. Bu iki grubun planlı bir şekilde buluştuklarını düşünüyorum" diye konuştu. Gülce Korkmaz da "Göztepeliyim. Çok korktum. Bir daha maça gitmeyeceğim. Maçta küfretmeyin. Çocuklara silahlı saldırı olmasını istemem. Bacağımın ağrısı geçtiği için şu an iyi hissediyorum" dedi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,