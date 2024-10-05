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Göztepe, Son Dakikada Gelen Golle Sivasspor'u 3-2 Yendi

Göztepe, Son Dakikada Gelen Golle Sivasspor'u 3-2 Yendi
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Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. İlk yarıda 2-0 öne geçen Göztepe, Sivasspor'un 2 golüne rağmen maçı son dakikada bulduğu golle kazandı.

(İZMİR) - Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-2 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda  saat 16: 00'da başlayan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Ev sahibi Göztepe 6.dakikada Romulo Cardoso  ve 10. dakikada İsaac Solet ile 2-0 öne geçti. İkinci yarıda konuk takım Sivasspor  55. dakikada Uğur Çiftçi ve 57. dakikada Queensy Menig'in attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 90 artı 4. dakikasında David Datro Fofana Göztepe'ye galibiyeti getiren golü attı. Göztepe sahasında Sivasspor'u son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sivasspor 3-sayfa Futbol Güncel Spor Son Dakika

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