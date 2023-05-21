Göztepe maçının ardından

Onur ATIŞ / BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de normal sezonun son maçında Bodrumspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Özkayımoğlu, zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, 'Play-Off'tayız, rakibimiz yine Bodrumspor oldu. Maçı statü gereği Bodrum'da oynayacağız ve tek maç olacak. Ligin 2'nci devresinde Sakaryaspor mağlubiyetinin ardından toplanan 36 puanımız var. Çok büyük bir iş başardık. Burada kazanıp Play-Off çeyrek finalinde evimizde Eyüpspor'la oynayabilirdik. Ancak futbolun içinde bunlar var. Kaçırdığımız net fırsatlar vardı. Pozisyon vermediğimiz bir maçta buradan beraberlikle ayrılıyoruz. 14 maçtır yenilmiyoruz. Tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bodrumspor da değerli bir takım. Kendilerine de başarılar diliyorum' dedi.

TAŞDEMİR: YENİ BİR YARIŞ BAŞLIYOR

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, önemli bir maçı istedikleri skorla bitirdiklerini vurguladı. Tecrübeli teknik adam, 'Her maç gibi çok zorluydu. Rakibimiz gerçekten çok önemli işler yaptı ve önemli puanlar topladı. Sıralama bizim için önemliydi. Play-Off'u garantiledik ama çeyrek finali evimizde oynamak istiyorduk. Amacımıza ulaştık. Oyuncu grubuma teşekkür ediyorum. İlk senemizde ligi 4'üncü bitirdik. Yeni bir yarış başlıyor. Farklı bir ortam olacak. Geçen sene de 2'nci Lig'de Play-Off'lardan geldik. Final oynayıp bu başarıyı taçlandırırız' yorumunu yaptı.