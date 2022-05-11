Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Göztepe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek. 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte hazırlıklar devam ediyor. İzmir temsilcisi, bugün öğle saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Serdar Sabuncu yönetiminde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapılırken, ikinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları çalışılarak idman tamamlandı.

(Salih Yılmazsoy-İHA)

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