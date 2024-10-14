Üye Girişi
Haberler

Gözmen Köyünde Kurt Saldırısı: 66 Küçükbaş Hayvan Öldü

Gözmen Köyünde Kurt Saldırısı: 66 Küçükbaş Hayvan Öldü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'a bağlı Gözmen köyünde, çiftçi Selim Kılıçoğlu'na ait ağıla giren kurtlar, 66 küçükbaş hayvanı öldürdü, 15'ini yaraladı. Olay, köyde ilk kez yaşanırken, köylüler ve yetkililer yardım beklediklerini açıkladı.

SİVAS merkeze bağlı Gözmen köyünde ağıla giren kurtlar, 66 küçükbaşı öldürdü, 15'ini de yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde, merkeze 55 kilometre mesafede 20 haneli, 200 nüfuslu Gözmen köyünde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk sahibi olan çiftçi Selim Kılıçoğlu'nun (58) ağılındaki hayvanlara kurt saldırdı. Sabah erken saatlerde kontrol için ağılın bulunduğu alana giden Kılıçoğlu, 66 hayvanın ölüsüyle karşılaştı. Hayvanların çoğunun kurt saldırısında boyunlarından ısırıldığı belirlendi, 15'inin ise yaralı kurtulduğu görüldü. İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri köye gelip, tutanak tuttu.

Yaşananları anlatan Selim Kılıçoğlu, "İneğim hasta olduğu için sabaha karşı ahıra geldim. Buraya geldiğimde hiçbir şey yoktu. İneği kontrol ettikten sonra köpeklere ışık tuttuğumda evin önünde yatıyorlardı. Biri de harmandaydı. Harmanda olan ileriye doğru döndü, ben kurt olabileceğini hiç sezmedim. Daha sonra gittim, yattım. Sabah 6.30 gibi kalkıp geldiğimde, kurt gelmiş ve çitin üzerinden atlamış. Ağıl kapıları açıktı. Hayvanları köşeye kıstırmış ve kırmış, bazılarını yemiş. Diğerleri de yaralıydı. 66 hayvanımız öldü, 15 hayvanımız yaralandı. Yetkililere haber verdik. Muhtarı ve jandarmayı çağırdık. Tespit tutanağı tutuldu" diye konuştu.

'40 YILLIK BİRİKİMİM GİTTİ'

Köyde daha önce böyle bir şey yaşanmadığını belirten Kılıçoğlu, "Köyün yakınlarında kurtlar görülüyordu. Kurtların buraya kadar gireceğini tahmin etmiyorduk. 40 yıllık birikimim gitti. Ben 1984'te babamdan hayvancılığı teslim almıştım. Bu zamana kadar olan birikimim bu. Bir şeyim kalmadı. Yardım bekliyoruz" dedi.

Köy muhtarı Yüksel Sarıkaya da ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade ederek, "Sabah haberimiz oldu. Kurtlar köylümüzün birçok hayvanını öldürmüş. Biz de kendisine yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Devletimizden de yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Hayvan Hakları Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam Sivas Tarım

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

'Çözüm süreci' konuşulurken Erdoğan'dan ana dil çıkışı geldi

 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti
'Jahrein' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi

Müstehcenlik suçundan tutuklanan Jahrein tahliye edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlanda Türkiye hava kaç derece, hava soğuk mu? Esra Erol'u kim tehdit etti? Esra Erol tehdit olayı nedir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Ekim Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sadık Ahmet'i kim, neden öldürdü? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 14-15 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Ekim Esenyurt, Büyükçekmece, Bakırköy, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sadık Ahmet kimdir? Sadık Ahmet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sadık Ahmet filmi ne zaman, nerede çekildi? Yemekteyiz Okan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Okan kaç yaşında, nereli? Jahrein hapisten çıktı mı? Yemekteyiz Hakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Büşra kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.