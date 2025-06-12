Gözlerini Kaybeden Musa Külekçi: Erken Teşhis Belki de Kayıp Yaşatmazdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta yaşayan Musa Külekçi, gözlerindeki görme kaybının geç teşhis nedeniyle olduğunu belirtiyor. Uzun yol şoförü olarak hayatını sürdüren Külekçi, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle tedavi bekliyor. Araç kullanmayı özlediğini vurgulayan Külekçi, erken teşhisin önemine dikkat çekiyor.

Geç kalınan teşhis ile gözlerini kaybetti şimdi sağlığına kavuşacağı günü bekliyor

YOZGAT - Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Rehabilitasyon Merkezi'nde hayatını sürdüren Musa Külekçi, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Aslen Sinoplu olan ve yaşamının büyük bir bölümünü uzun yol şoförü olarak geçiren Musa Külekçi, trafikte seyir halindeyken gözleri çatallanınca gözlerindeki zayıflamayı fark etti. 2004 yılında hafif bir kaza sonucu görme kaybının farkına varan Külekçi, katarakt teşhisi konulduğunu söyledi. Şikayetleri günden güne artan, baş dönmesi ve kontrol kaybı yaşayan Külekçi'nin durumu ancak 2019 yılında anlaşıldı. Gözünün arkasındaki damarlarda hormon bozukluğuna bağlı olarak görme kaybı yaşayan Külekçi şimdi sağlığına kavuşmak için Yozgat'ta tedavi görüyor.

"Erken teşhis olsaydı belki görmeye devam ederdim"

Teşhisinde geç kalındığını söyleyen Külekçi, "Görme yeteneğimi kaybetmeyi istemezdim. Belki erken teşhis ve tedavi ile olumlu sonuç alınırdı. Şimdi bu tümör, görme kaybının yanı sıra kemik erimesine varana kadar rahatsızlıklara sebep oldu. Fiziki görünümümde de belli oluyor. Saç dökülmesi, görme kaybı bunlar belli ediyor. İlk tümörün başlangıcında Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne gittim. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi ve Etlik'e geçtim. Kısmet Yozgat'taymış. Büyükşehirlerdeki hocalarımız masada kalacağımı tahmin ederek operasyon yapmamış olabilirler. Mevlana Akbaba isimli doktor bey Yozgat'ta ilk kez benim ihtiyacım olan ameliyatı yapacağını söyledi. Bulunduğum kurumda da benimle çok güzel ilgilendiler" dedi.

"Araç kullanmayı çok özlüyorum"

Uzun yol şoförlüğü yaptığı günleri hatırladığını ifade eden Külekçi "Araç kullanmayı çok özlüyorum. Araçları lastik sesinden sürüyordum. Şimdiki araçlar çok teşkilatlı. Biz motor sesine göre giderdik. Teyp kapat lastik sesi dinle. İmkanım olsa tır sürmeyi çok isterdim. Şimdi 3 buçuk santimetre tümör var. İlaç tedavisiyle yarım santim küçülmüş. İlerleyen zamanda ameliyatımı olacağım. İnanıyorum ki ameliyata gerek kalmayacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Güncel
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor

Taraftarın sevgilisi yeniden formayı giyecek
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı

Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu
2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak

2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.