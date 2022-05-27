"Gözlerdeki şiddetli kaşıntı, görme kaybıyla sonuçlanabilecek 'keratokonus' hastalığına yol açabilir" - Haberler

Acıbadem Ankara Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Emrah Altıparmak, gözlerde görülen bahar alerjisinin özellikle küçük çocuklarda zor geçebileceğine dikkat çekerek, mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Altıparmak, gözlerdeki şiddetli kaşıntının görme kaybıyla sonuçlanabilecek "keratokonus" hastalığına yol açabileceğini de ifade etti.

Acıbadem Ankara Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Emrah Altıparmak, bahar mevsiminde yaşanan göz alerjileriyle ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Altıparmak, bahar aylarında açan çiçeklerden

doğaya yayılan polenlerin insanlara da ulaştığını ve bahar alerjisinin çok yaygın olduğunu söyledi. Alerjinin çoğu hastada burun akıntısı ve tıkanıklığı ile burun bölgesinde kaşıntı şeklinde kendisini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Altıparmak, "Alerji bazı hastalarda solunum güçlüğü, hatta astıma neden olabilir. Bazı hastalarda ise gözlerde kaşınma ve sulanma şikayetlerine neden olur. Gözde bahar alerjisi olan hastalar, bu mevsimin geldiğini hemen hissederler. Gözlerde kaşınma, kızarma, sulanma en tipik bulgulardır" dedi.

Özellikle daha küçük çocuklarda bahar alerjisinin daha ağır ve zor geçebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Altıparmak, "Aileler çocuklarının gözlerinde beyaz tabaka (sklera) ile saydam tabaka (kornea) birleşiminde kızarıklık ve kabarıklıklar görebilirler. Bu ağır geçen alerjinin bir bulgusudur" diye konuştu.

"BAHAR ALERJİSİ OLAN ÇOCUKLAR MUAYENE EDİLMELİ"

Gözde bahar alerjisi olan çocukların mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Altıparmak, gözlerin sık ve şiddetli bir şekilde kaşınmasının zaman içinde saydam tabakayı oluşturan kolajen liflerin güçsüzleşmesine ve şeklinin bozulmasına neden olabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Altıparmak, "Böyle bir değişikliğe uğrayan saydam tabaka normalde cami kubbesi gibi olan yapısını kaybeder ve sivrileşmeye ve koni şeklini almaya başlar. Buna keratokonus hastalığı adı verilir. Gözde bahar alerjisi keratokonus hastalığı için en önemli risk faktörlerinden biridir. Ailesinde hiç keratokonus hastası olmayan bir çocukta şiddetli kaşıma nedeniyle keratokonus hastalığı meydana gelebilir" dedi.

"GÖRME KAYBIYLA SONUÇLANMASIN"

Prof. Dr. Altıparmak, "keratokonus" hastalığının her ne kadar ışın tedavisi (Cornea cross-linking) ile durdurulabilen, sert veya hibrit lenslerle tedavi edilebilen bir hastalık olsa da görme kaybı ile sonuçlanabileceğine işaret ederek, "Çocuğunuzda veya sizde gözlerde bahar alerjisi varsa damlalarla tedavisi mümkündür. Bu amaçla anti-histaminik ve kortizonlu damlalar yaygın olarak kullanılır. Son yıllarda kortizonlu damlaların olası yan etkilerinden kaçınmamızı sağlayan ve bağışıklık sistemini daha güvenli şekilde baskılayabilen damlalar da mevcuttur" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Altıparmak, basit gibi görülen bahar alerjisinin ciddi bir görme kaybına dönüşmemesi için alerjiye karşı en başından önlem almak gerektiğini vurguladı.

(Ali Nargüner-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel