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Gözler FED'in Faiz Kararında

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye etkileri sürerken, ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını açıklayacağı haftaya piyasalar olumlu başladı, petrol fiyatları düştü.

Rusya- Ukrayna savaşının ekonomiye etkileri sürerken, ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını açıklayacağı haftaya piyasalar olumlu başladı, petrol fiyatları düştü

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DailyMotion.com / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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