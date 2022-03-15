Gözler FED'in Faiz Kararında
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Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye etkileri sürerken, ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını açıklayacağı haftaya piyasalar olumlu başladı, petrol fiyatları düştü.
Rusya- Ukrayna savaşının ekonomiye etkileri sürerken, ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını açıklayacağı haftaya piyasalar olumlu başladı, petrol fiyatları düştü
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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