Gözler Bu Hafta FED Kararlarında

3-4 Mayıs'ta yapılacak ABD Merkez Bankası (FED) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde yapılan anketler, Başkan Joe Biden ve FED Başkanı Jerome Powell'a kamuoyu desteğinin düştüğünü ve güvenin azaldığını gösteriyor

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