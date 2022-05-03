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Gözler Bu Hafta FED Kararlarında

DailyMotion.com - Güncel
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3-4 Mayıs'ta yapılacak ABD Merkez Bankası (FED) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde yapılan anketler, Başkan Joe Biden ve FED Başkanı Jerome Powell'a kamuoyu desteğinin düştüğünü ve güvenin azaldığını gösteriyor.

3-4 Mayıs'ta yapılacak ABD Merkez Bankası (FED) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde yapılan anketler, Başkan Joe Biden ve FED Başkanı Jerome Powell'a kamuoyu desteğinin düştüğünü ve güvenin azaldığını gösteriyor

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DailyMotion.com / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Jerome Powell, Mayıs, Güncel, Haberler

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