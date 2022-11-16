Gözlemciler: Xi'nin G20 Zirvesindeki Konuşması Cesaret Verici

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Zirvesi'nde, "Zamanımızın Zorluklarını Çözmek ve Daha İyi Bir Gelecek İnşa Etmek İçin Birlikte Çalışalım" başlıklı bir konuşma yaptı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Zirvesi'nde, "Zamanımızın Zorluklarını Çözmek ve Daha İyi Bir Gelecek İnşa Etmek İçin Birlikte Çalışalım" başlıklı bir konuşma yaptı.

Uzmanlar ve gözlemciler Xi'nin konuşmasından övgüyle bahsederek, bunun küresel kalkınma için doğru zamanda yapılmış ve son derece önemli olduğunu ifade ettiler.

SES 1 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Müdürü:

"Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bali'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada üç maddelik bir öneride bulundu. Daha kapsayıcı, evrensel olarak fayda sağlayan ve dayanıklı bir küresel kalkınmayı teşvik etme ihtiyacının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in üç maddelik teklifi, küresel kalkınmayı yoluna koymak açısından çok doğru bir zamanda yapılmış ve önemli bir açıklama. Aksi takdirde, küresel ekonomi ve uluslararası toplum önümüzdeki yıllarda küresel zorluklardan giderek daha fazla zarar görecek."

SES 2 (İngilizce): CHRİSTİNE SUSANNA TJHİN, Endonezya'daki Gentala Enstitüsü'nün Stratejik Araştırmalar Direktörü:

"Şu anda küresel arenada gıda ve enerji güvenliğine sahip olmanın önemi konusunda Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in söylediklerine son derece katılıyorum. Çünkü gıda sıkıntısı çeken ve aynı zamanda insanların yaşamına mal olan yüksek enerji fiyatlarından mustarip birçok ülke var."

SES 3 (İngilizce): BRYANT TJAHJONO GOZALİ, Endonezya'daki PT Bolong Media CEO'su:

"Söylediği her şey doğru ve G20 zirvesi sırasında yapmak istediklerimize son derece uyumluydu. Söylediği birçok şey çok temel ve istikrarlı bir ekonomik yapı yaratmak için birlikte bir gelecek kurmakla ilgiliydi. Bu nedenle konuşmasında benim için çok çarpıcı olan şeylerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Ekonominin büyümesine yardımcı olmanın yanı sıra Kovid-19 ile mücadeledeki yardımları konusunda söylediklerine tamamen katılıyorum. Bu mesajı iletmemize yardımcı olmak ve Çin'in pandemiye karşı savaşmak ve daha iyi bir dünya yaratmak için tüm dünyayla birlikte bizim yanımızda olduğunu herkesin bilmesini sağlamak için Endonezya'ya gelmesine gerçekten minnettarım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)