Gözlemciler: Çin Ortadoğu'da Kazan-Kazan Anlayışıyla Daha Büyük Rol Oynayacak

Suudi Arabistan'da Cuma günü hem Çin-Arap Devletleri Zirvesi hem de Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan'da Cuma günü hem Çin-Arap Devletleri Zirvesi hem de Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi gerçekleştirildi.

Her iki zirve de Çin-Arap tarihinde birer ilk.

Gözlemciler Çin'in kazan-kazan anlayışıyla Ortadoğu'da daha büyük bir rol oynamasının beklendiğini söylediler.

SES 1 (İngilizce): GÜLRU GEZER, dış politika analisti:

"Çin'in genel olarak bölgeyle ve özellikle de Suudi Arabistan'la ilişkileri geçtiğimiz birkaç yıl içinde istikrarlı bir şekilde gelişti."

SES 2 (İngilizce): GÜLRU GEZER, dış politika analisti:

"Çin bölgeyle ilişkilerinde, büyük ölçüde ekonomik olan ortak çıkarlara odaklanıyor ve Güney-Güney işbirliği altında vurgulanan kazan-kazan durumuna dayanıyor."

Uzmanlar, Çin ve Arap ülkelerinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde birçok alanda işbirliklerini ve ikili ilişkilerini daha da çeşitlendirebileceklerini söylediler.

SES 3 (İngilizce): GÜLRU GEZER, dış politika analisti:

"Özellikle bu ziyaret aracılığıyla ilişkilerin nasıl ilerlediğini görüyoruz. Şimdiden birçok anlaşma imzalandı."

SES 4 (Arapça): EZZAT SAAD, Mısır Dış İlişkiler Konseyi Direktörü:

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu, Mısır'ın 2030 Vizyonu gibi çeşitli Arap ülkelerinin çeşitli kalkınma inisiyatifleriyle uyum içinde olduğu için tüm Arap ülkeleri, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni 2013 yılında başlamasından bu yana desteklediler.

Zirve elbette daha fazla ticaret anlaşması getirecek ve Çin ile Arap ülkeleri arasında ekonomik işbirliği ve ticari alışveriş döngüsünü genişletecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)