Gözlemciler: Çin'in Asya-Pasifik Büyümesine Katkısı Kıymetli

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomi liderleri, sürdürülebilir kalkınmayı destekleme ile ticaret ve yatırımı kolaylaştırmanın yollarını görüşmek üzere Tayland'da biraraya geldi.

Çin, toplantıda, Asya-Pasifik ailesi ruhunun peşinden gidilmesinin, aynı gemideki yolcular gibi üyelerin birbirlerini kollamasının ve ortak geleceğe sahip Asya-Pasifik toplumuna doğru istikrarlı şekilde ilerlemenin gereğini vurguladı.

Gözlemciler, Çin'in APEC görüşmelerindeki rolünden övgüyle bahsetti.

SES 1 (İngilizce): STEPHEN NDEGWA, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Üniversitesi (USIU-Afrika) Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi:

"Çin'in APEC'in oluşumu ve sonraki gelişiminde oynadığı rolün açık şekilde ortada olduğunu düşünüyorum. Asya bölgesi ticaret, altyapı, çevrenin korunması ve teknoloji açısından son derece büyüdü. Çin bu gelişmelerin merkezinde yer aldı, dayanak noktası oldu. Çin, bu gelişmelerin motivasyon kaynağı, yardımcısı ve kolaylaştırıcısı oldu. Dolayısıyla Çin, Asya ve özellikle Asya-Pasifik bölgesinde gerçekten büyümenin lokomotifi oldu. Bu nedenle günümüzde Çin'in Asya-Pasifik'in büyümesine katkısı kıymetli."

SES 2 (İngilizce): RONNIE LINS, Brezilya'daki Çin-Brezilya Araştırma ve İş Merkezi Müdürü:

"Ortak bir geleceğe sahip Asya-Pasifik toplumu, bölge için siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak doğru bir yol. Çok taraflılık, gelecek için olumlu perspektiflere sahip, daha homojen bir dünya yaratmanın tek yolu. Asya-Pasifik ilişkisi, bölge ve tüm dünya için birçok başarılı gelişme alanını görünür kılmak adına geniş bir alana sahip."

SES 3 (Çince): WICHAI KINCHONG CHOI, Tayland Kasikornbank'ta Kıdemli Başkan Yardımcısı:

"Mevcut dünya durumunun kötü olduğunu biliyoruz ve yerel iş çevreleri Asya-Pasifik ekonomilerinin işbirliğini ilerletmesini, çok taraflılığı ve serbest ticareti artırmasını, ayrıca küresel sanayi zincirini daha da sağlamlaştırmasını bekliyor. Devlet Başkanı Xi, Asya-Pasifik ekonomisinin gelecekteki gelişmesi açısından büyük önem taşıyan açıklık ve kapsayıcılık ilkeleri ile bölgesel ekonomik entegrasyonun sürdürülmesine duyulan ihtiyacı vurguladı."

2,9 milyar insanı barındıran 21 üyeli APEC ekonomisi, küresel ticaretin yaklaşık yarısını ve dünyanın toplam gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)