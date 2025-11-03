Haberler

Gozel Shagulyeva'nın Şiir Kitabı 'Türk Dünyasında Kadın ve Kelam' Tanıtıldı

Güncelleme:
Türkmenistanlı halk şairi Gozel Shagulyeva'nın 'Türk Dünyasında Kadın ve Kelam' adlı şiir kitabı, 85. doğum yılı vesilesiyle düzenlenen bir programla tanıtıldı. Programda, Türk kadınının ön plana çıkarıldığı eser hakkında çeşitli konuşmalar yapıldı.

Türkmenistanlı halk şairi Gozel Shagulyeva'nın "Türk Dünyasında Kadın ve Kelam" adlı şiir kitabı okurlarla buluştu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Ocağı İstanbul Şubesi ve Türk Edebiyatı Vakfı işbirliğiyle Shagulyeva'nın 85. doğum yılına özel program düzenlendi.

Vakfın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirilen programda, Shagulyeva'nın "Türk Dünyasında Kadın ve Kelam" kitabı hakkında Türkmenistanlı heykeltıraş Saragt Babayev, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden Prof. Dr. Berdi Sarıyev ve İstanbul Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Balkan konuşma yaptı.

Programa ayrıca TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Övezgeldi Cumanazarov da katıldı.

"İhmal edilen bir pozisyonda olan Türk kadınını ön plana çıkartıyor"

AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Türk Ocağı Şubesi Hars Heyeti Başkanı Prof. Dr. Cezmi Eraslan, Shagulyeva'nın "Türk Dünyasında Kadın ve Kelam" çalışmasının Türk cumhuriyetleri arasında dil ve kültür birliği ile kardeşliği gelecek asırlara taşıyacak önemli bir eser olduğunu söyledi.

Eraslan, kitabın içeriğinden bahsederek, "Bu eser, ihmal edilen bir pozisyonda olan Türk kadınını ön plana çıkartıyor. Eserin tanıtım programıyla da İslam öncesi dönemde olduğu gibi, Anadolu'da karı kocanın birlikte göğüs gerdiği hayat mücadelesini yeniden hatırlamış olduk." dedi.

Türkistan coğrafyasındaki değerlerin eserlerini Türkiye'de, Türkiye'deki sanatkar ve edebiyatçıların eserlerinin de Türkistan coğrafyasında tanıtılmasının ilk yapılması gereken işlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Eraslan, yine Türkiye'nin Türk cumhuriyetlerine kültürel anlamda verdiği desteklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden Prof. Dr. Berdi Sarıyev ise Gozel Shagulyeva'nın bir halk kahramanı olduğunu aktararak, "Shagulyeva, Türkmenistan'ın tarihiyle, toprağıyla bağlantılı bütün şeyleri ortaya koydu. Sovyetler döneminde mücadele ederek gücünü satırlarına yerleştirdi. Biz de onun eserlerini birçok dilde tercüme ederek, tanıttık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
