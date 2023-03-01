Gözaltına alınan Övgün Ahmet Ercan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Güncel Haberler Sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten Elazığ'da gözaltına alınan Ercan, Malatya'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan Ercan, savcılık sorgusunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Övgün Ahmet Ercan Malatya Elazığ Güncel Haberler

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