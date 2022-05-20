Gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe serbest bırakıldı - Haberler

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Gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe serbest bırakıldı

MÜZİSYEN Zelal Gökçe, terör örgütü propagandası yapmak suçundan İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

MÜZİSYEN Zelal Gökçe, terör örgütü propagandası yapmak suçundan İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gökçe, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Müzisyen Zelal Gökçe, dün gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Müzisyen Zelal Gökçe hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin '2021/6548 sayılı Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından arama kaydı bulunduğu öğrenildi.Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından şüpheli Zelal Gökçe'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı, Terör Örgütü, İstanbul, Gökçe, Güncel, Haberler

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