Gözaltına alınan ABD'li milletvekili Santos, 500 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı

NEW ABD'de, "elektronik dolandırıcılık", "kara para aklama", "kamu fonlarının çalınması" ve "yanlış beyanda bulunma" iddialarıyla ilgili gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Cumhuriyetçi Milletvekili George Santos, 500 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

NEW ABD'de, "elektronik dolandırıcılık", "kara para aklama", "kamu fonlarının çalınması" ve "yanlış beyanda bulunma" iddialarıyla ilgili gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Cumhuriyetçi Milletvekili George Santos, 500 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

New York'ta Long Island'ın Central Islip bölgesindeki bir federal mahkemede sabah saatlerinde gözaltına alınan Temsilciler Meclisi üyesi Santos, "elektronik dolandırıcılık", "kara para aklama", "kamu fonlarının çalınması" ve "Temsilciler Meclisine önemli ölçüde yanlış beyanda bulunma" gibi ithamların bulunduğu 13 maddelik iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Parmak izi alınıp sabıka fotoğrafı çekilen ve yaklaşık 5 saat mahkemede kalan Santos, 500 bin dolar kefaletle serbest kaldı.

Santos'a yönelik suçlamalara ilişkin bir sonraki duruşmanın 30 Haziran'da yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

ABD içinde New York ve Washington DC dışında bir yere seyahat ederken Santos'un mahkemeden izin alması gerektiği, pasaportunu ise federal yetkililere teslim etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Milletvekili hakkında hazırlanan iddianamede Santos'un kampanya bağışlarını lüks marka kıyafetler ve kişisel harcamaları için kullandığı, Kovid-19 sürecinde yapılan işsizlik yardımlarına hileli şekilde başvurduğu, mali durumu hakkında meclise yanlış beyan verdiği ve seçmenlerini yanılttığı gibi iddialar yer alıyor.

Santos kendisine karşı "cadı avı" yürütüldüğünü savundu

Mahkeme çıkışı gazetecilere konuşan Santos, hakkındaki iddianameyi "cadı avı" olarak niteledi ve görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.

Masum olduğuna inandığını kaydeden Santos, suçsuzluğunu ispat edeceğini ifade etti.

Santos'a tepkiler

Kendisi de Cumhuriyetçi olan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Santos'a yönelik suçlamalara ilişkin "bu tür suçlamaların kendisini her zaman endişelendirdiğini" belirterek, milletvekilini istifaya çağırmaktan kaçındı.

Mahkeme sürecinden çıkacak sonucu bekleyeceğini belirten McCarthy, Santos'un meclis komitelerinden ayrıldığını hatırlattı.

Diğer yandan Cumhuriyetçi Milletvekili Tony Gonzales gibi bazı Cumhuriyetçi vekiller, Santos'un partiye zarar verdiğini ve istifa etmesi gerektiğini savundu. Santos'un Kongre'den derhal ihraç edilmesi gerektiğini söyleyen Gonzales, bu konuda gerekli sürecin mümkün olan en kısa sürede başlatılması gerektiğini belirtti.

Temsilciler Meclisi tarafından soruşturuluyordu

8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia etmişti.

NYU yetkilileri, üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu. Santos'un, seçim kampanyasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.

Seçim döneminde "onurlu bir Yahudi" olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katoliğim. Anne tarafımın Yahudi kökenli olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Federal Seçim Komisyonuna (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 döneminde kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.

Santos, 31 Ocak'ta, yeni atandığı Temsilciler Meclisi Küçük İşletmeler Komitesi ile Uzay ve Teknoloji Komitesi üyeliklerinden "işler yoluna girene kadar geçici olarak" ayrılacağını duyurmuştu.

Son olarak Santos'un ofisinde kısa süre çalıştığını söyleyen Derek Myers, milletvekilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Santos, hakkındaki iddialar nedeniyle bir süredir Temsilciler Meclisi Etik Komitesince soruşturuluyordu.

Türkiye'yi de hedef almıştı

Santos, mart ayında Temsilciler Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada, ABD'nin Türkiye'yi müttefik olarak görmesini ve Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulayarak, Ermeni iddialarını ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konularını gündeme taşımıştı.

Türkiye'nin, Azerbaycan, Suriye, Rusya, İran ve Ermenistan ile ilgili önemli politikalara müdahil olduğu görüşünü savunan Santos, New York'taki seçim bölgesinde ikamet eden "hatırı sayılır sayıdaki" Ermenilerin endişeleri olduğunu iddia etmişti.

Santos, bu kapsamda Meclis'teki Ermeni grubu tarafından sunulan, Azerbaycan'ın Karabağ'daki mücadelesini kınayan tasarıyı destekleyeceğini söylemişti.