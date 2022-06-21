Göz kamaştıran gün batımı Ağrı'da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı. Ağrı'da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı. Ağrı merkez Küpkıran Mahallesi'nde bulunan Küpkıran Tepesi'nde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, buğday başaklarının arasından süzülen güneş ışıkları görenleri etkiledi. Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan gün batımını izleyenler ise, fotoğraf çekerek güzel anları ölümsüzleştirdi. (Merve Gökbakan - İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Ağrı Güncel Haberler

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