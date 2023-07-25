Göynük'teki Yangında Mahalle Sakinleri Endişeli

Göynük turizm merkezindeki yangında Yenimahalle'de alevlerin yaklaştığı Dedeevler mevkisindeki konutlarda oturanlar yangının ilk dakikalarında korku dolu anlar yaşadı. Alevlerin yaklaşmasıyla birlikte mahalle sakinleri endişe içerisinde söndürme çalışmalarını takip etti. Evleri zarar görmekten kurtulan mahalle sakinleri rahat nefes aldı. Bölgedeki 10 evde oturanlara tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı. Mahalle sakinlerinden bazıları evlerinin önünde nöbet tutmaya başladı. Yangını uzaktan izleyen ve söndürme çalışmalarına katılan bölge halkı, çatılara çıkarak yangını takip ediyor.

Göynük turizm merkezindeki yangında Yenimahalle'de alevlerin yaklaşık 700 metre yaklaştığı Dedeevler mevkisindeki konutlarda oturanlar yangının ilk dakikalarında korku dolu anlar yaşadı. Alevlerin yaklaştığını gören mahalle sakinleri ekiplerin söndürme çalışmasını endişe içerisinde takip etti. Oturdukları evlerin yakınındaki tepede alevlerin rüzgarla yön değiştirmesi ile evleri yangında zarar görmekten kurtulan mahalle sakinleri rahat nefes aldı. Bölgedeki 10 evde oturanlara tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı. Mahalle sakinlerinden bazıları evlerinin önünde nöbet tutmaya başladı. Alevleri uzaktan izleyen ve söndürme çalışmalarına katılanlara yardımcı olan bölge halkı, çatılara çıkarak yangını takip ediyor. Bazıları da market veya kalabalık durabilecekleri alanda çalışmaları izliyor.

Yangını ilk duyduklarında eve geldiklerini anlatan Eylül Canlı, "Alevler çok yakında görünüyordu. Bizim mahallede duman kokusu vardı. Tepeyi alevler kaplamıştı. İtfaiye araçları geldi. Söndürme çalışmaları başladı. Herkes çok korkuyordu. Evimizin iki tarafında benzin istasyonu var. Yangın mahalleye gelse tehlikeli olurdu. Herkes birbirine destek oluyor. Herkes birbirini sakinleştirmeye çalışıyor. Yangının bir an önce söndürülmesini istiyoruz" dedi.

Diğer yandan Kemer'de gece saatlerinde hava sıcaklığı 32,5 derece ölçüldü.