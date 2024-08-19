Göynük'teki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Sürüyor
Bolu'nun Göynük ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangını sonrası ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Yanan bölge dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının kontrol altına alınmasına rağmen bazı noktalardan dumanların yükselmeye devam ettiği görüldü.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Bolu'nun Göynük ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangını sonrası ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Yanan bölge dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının kontrol altına alınmasına rağmen bazı noktalardan dumanların yükselmeye devam ettiği görüldü.