Göynük'teki orman yangınında havadan müdahaleye ara verildi
Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangını devam ederken, havadan müdahaleye sabaha kadar ara verildi. Yangına karadan müdahale sürüyor. Trafiğe kapalı olan Göynük- Nallıhan yolunda ise yalnızca görevli ve yardım götürmek isteyen araçların geçişine izin veriliyor.
HAVADAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ
Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangını devam ederken, havadan müdahaleye sabaha kadar ara verildi. Yangına karadan müdahale sürüyor. Trafiğe kapalı olan Göynük- Nallıhan yolunda ise yalnızca görevli ve yardım götürmek isteyen araçların geçişine izin veriliyor.