Göynük'teki orman yangınına karadan müdahale devam ediyor

YANGIN DEVAM EDİYOR

Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangını devam ederken, havadan müdahaleye sabaha kadar ara verildi. Yangına karadan müdahale sürüyor. Trafiğe kapalı olan Göynük- Nallıhan yolunda ise yalnızca görevli ve yardım götürmek isteyen araçların geçişine izin veriliyor.