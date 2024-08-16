Göynük'teki orman yangınına karadan müdahale devam ediyor
Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangınına havadan müdahale sabaha kadar ara verildi. Yangına karadan müdahale sürüyor. Göynük-Nallıhan yolunda ise sadece görevli ve yardım araçlarına geçiş izni veriliyor.
YANGIN DEVAM EDİYOR
Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangını devam ederken, havadan müdahaleye sabaha kadar ara verildi. Yangına karadan müdahale sürüyor. Trafiğe kapalı olan Göynük- Nallıhan yolunda ise yalnızca görevli ve yardım götürmek isteyen araçların geçişine izin veriliyor.