Göynük'teki hortumun ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde oluşan hortum nedeniyle bir okulun çatısı uçtu, enerji hatları zarar gördü.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AA muhabirine, Göynük ilçesinde saat 19.40'da meydana gelen hortum neticesinde ilk bilgilere göre bir okulun çatısının uçtuğunu, bazı iş yerlerinin çatılarında hasar meydana geldiğini belirtti.

Uçan kiremitler nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana geldiğini aktaran Ümit, "İlçe merkezinde trafo patladı. Elektrik verilmesi için çalışmalar başlatıldı. Kısa süre içerisinde merkezden başlayarak kademeli olarak kesik olan her birimimize enerji verilecektir." diye konuştu.

Ümit, AFAD tarafından gerekli tespitlerin yapılmaya başlandığını belirterek, "Emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığınca bölgelerde güvenlik tedbirleri alınmakta. Hortum nedeniyle 2 polis aracının arka camları düşen kiremitlerden dolayı kırıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralı yok. Göynüklü hemşehrilerime ve hepimize geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

Valiliğin koordinesinde çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Ümit, "Çatısı uçan okulu yarın tatil edeceğiz. Gerekli tedbirleri aldık. Teknikerler bakacaklar ona göre de sonuca varacağız. Okulla ilgili karar vereceğiz." dedi.