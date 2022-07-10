GÖYNÜK'TE SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Haberler

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GÖYNÜK'TE SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'nun Göynük ilçesinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden olurken, dolu yağışı da bazı evlerin camlarının kırılmasına ve otomobillerde de hasar oluşmasına sebep oldu.

BOLU'nun Göynük ilçesinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden olurken, dolu yağışı da bazı evlerin camlarının kırılmasına ve otomobillerde de hasar oluşmasına sebep oldu. Suya kapılan bir araç içindeki 1 kişi AFAD tarafından kurtarıldı.

Göynük ilçesine bağlı Hasanlar, Himmetoğlu ve Kuyupınar köyleri başta olmak üzere ilçe genelinde etkili olan sağanak bir süre sonra doluya dönüştü. Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu sebebiyle çok sayıda ev ve aracın camları kırıldı ve kaportalarında hasar oluştu. Ayrıca dolu ve sağanak nedeniyle tarım arazileri ile meyve ağaçları zarar gördü. Bölgede bulunan akarsu ve derelerde de taşkınlar meydana geldi. Suya kapılan bir araç içindeki 1 kişi AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. AFAD koordinesinde bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri taşkın yaşanan bölgelerde çalışmalara başladı. Bolu Valisi Erkan Kılıç da dün gece saatlerinde bölgeye giderek, yaşanan hasar ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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