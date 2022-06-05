Göynük'te, ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkisinde ormanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı. BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkisinde ormanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı. Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkinde ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bölgedeki vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangının büyümemesi için soğutma çalışmaları sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Göynük'te, ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.