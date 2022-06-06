Göynük'te orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü - Haberler

Göynük'te orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü BOLU'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü. BOLU'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü. Göynük ilçesinin Kızılkuyu mevkisinde dün orman yangını çıktı. Yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü, çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmaların sürdüğü belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel Göynük Bolu Güncel Haberler

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