Göynük'te orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü - Haberler

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Göynük'te orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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Göynük'te orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

BOLU'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

BOLU'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Göynük ilçesinin Kızılkuyu mevkisinde dün orman yangını çıktı. Yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü, çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmaların sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

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