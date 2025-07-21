Göynük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenice Mahallesi Alaşar Bağları mevkisinde elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz

Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı

Bir ilimiz adeta kavruldu! Caddeler boş kaldı, sahiller doldu taştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.