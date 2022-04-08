GÖYNÜK'TE HORTUM ÇATILARI UÇURDU

BOLU'nun Göynük ilçesinde dün akşam meydana gelen hortum nedeniyle bir okulun çatısı uçtu, enerji hatları zarar gördü ve çok sayıda yapıda maddi hasar oluştu.

Göynük ilçesinde dün akşam saat 19.40'da hortum meydana geldi. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, saatte 106,2 kilometre hızla esen rüzgar sonucu meydana gelen hortumda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Hortumda Orhan Çalış Çok Programlı Meslek Lisesi'nin çatısı uçtu, ilçe emniyet müdürlüğünün otoparkına devrilen ağaç parçaları nedeniyle 2 polis aracı zarar görürken, ilçe Jandarma Komutanlığının önündeki ağaçlar ile bir aydınlatma direği devrildi. İlçe Jandarma Komutanlığı lojman binasıyla Göynük Adliyesi'nin çatısının hasar gördüğü hortumda, ilçe merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun çatısında da zarar oluştu. Çok sayıda ev ve işyerinin de çatısında maddi hasar meydana geldi. İlçe merkezinde bulunan elektrik trafolarında yaşanan kısmi yangınlar nedeniyle de elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik arızaları ekiplerin çalışması sonrası giderildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılırken, uçan çatı parçaları da yollardan kaldırıldı.