Üye Girişi
Haberler

Göynük'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Yaşar Ö. idaresindeki tavuk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazada kamyonun içinde bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.

Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Dedeler köyü Karaardıç mevkisinde Yaşar Ö. idaresindeki 14 AB 141 plakalı tavuk yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada kamyonda bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Göynük Bolu Yaralanma Trafik Kaza Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

 Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza

Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
title